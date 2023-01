Piercing Academy : ils veulent percer à Saint-Jean-Pied-de-Port

Actuellement, aucun diplôme n'est nécessaire pour devenir perceur ou perceuse. L'habilitation "hygiène et santé" est la seule formation exigée pour ouvrir un shop de piercing. Sauf que la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Pour pratiquer correctement, devenir un body pierceur professionnel, il existe des formations professionnelles (privées). Terminé le temps où il fallait aller à Paris ou Montpellier pour suivre l'une de ces formations. Désormais, il existe une "Piercing Academy" au Pays Basque. Elle a ouvert ses portes à Saint-Jean-Pied-de-Port grâce à la persévérance d'Aurélie Parmier et Victor Lahut.

Aurélie Parmier est tatoueuse autodidacte. Après le confinement, elle s'est lancée et a ouvert son shop en plein centre de Saint-Jean-Pied-de-Port. Au départ, c'était un studio de tatouage uniquement. "Ceux sont les clients, qui venaient pour un tatouage, qui m'ont poussée à devenir également perceuse !" explique l'artiste. Mais le parcours a été compliqué, "je n'avais pas ma chance" regrette Aurélie. C'est pour donner sa chance à chacun qu'avec Victor Lahut, ils décident d'ouvrir la Piercing Academy .

Les élèves pourront passer à la pratique sur des modèles réels - Piercing Academy

Percer comme un pro

Percer un nez ou un nombril correctement, cela s'apprend. La Piercing Academy propose une formation de quatre ou cinq jours avec des cours théoriques sur les zones à percer, les bijoux et leur qualité. Durant le stage, les futurs perceurs apprendront également les techniques et passeront à la pratique pour bien intégrer le geste, d'abord sur des moules en silicone puis sur des modèles réels.

Le plus dur, quand on se lance dans le piercing, ce n’est pas de faire des trous mais de savoir gérer son commerce. Et cela fait partie intégrante de la formation. "On va donner tous les bons plans sur les fournisseurs, la gestion des stocks pour pouvoir ouvrir son propre studio" insiste Victor Lahut, co-initiateur du projet.

La Piercing Academy de Saint-Jean-Pied-de-Port va proposer une formation par mois. La première session débutera le 30 janvier prochain. Il faut compter 1.490€ pour la formation de base.

La formation dure 4 à 5 jours - Piercing Academy