Pierrelatte : Eleanor, la crocodile des égouts de Paris, rejoint la Ferme aux Crocodiles

Eleanor (la crocodile la plus claire et la plus petite sur la photo) a élu domicile à la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte (Drôme)

L'histoire du crocodile Eleanor a suscité rumeurs et légendes. Elle a été découverte le 7 mars 1984 toute jeune dans les égouts de Paris. Elle mesurait alors entre 70 et 80 centimètres d'après le témoignage d'un des pompiers qui l'a récupérée à l'époque et qui témoigne dans ce reportage d'archives de France Télévisions.

L'histoire ne dit pas comment cette crocodile s'est retrouvée dans les égouts de la capitale. Elle a peut-être été rapportée par des voyageurs suppose Samuel Martin, le directeur de la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte : "les gens peuvent avoir un coup de coeur pour un animal lorsqu'ils voyagent. Il faut imaginer qu'en Egypte, jusqu'à une époque récente, jusqu'à il y a 20/30 ans, on vous proposait des petits bébés crocodiles. Et puis vous ramenez un petit crocodile à Paris et vous vous rendez compte que ce n'est pas facile à conserver! C'est une supposition, on ne sait pas, Eleanor ne nous a pas raconté son histoire!"

De l'aquarium de Vannes à la Ferme aux crocos de Pierrelatte

Dans les années 80, c'est l'aquarium de Vannes en Bretagne qui recueille l'animal. Eleanor y vit 36 ans. Elle est seule dans son enclos : là-bas, c'est la seule de son espèce. L'aquarium doit fermer pour de longs travaux. Eleanor se voit confiée à la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte. Elle est arrivée dans la Drôme il y a une quinzaine de jours.

Eleanor (la crocodile la plus claire et la plus petite sur la photo) a élu domicile à la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte (Drôme) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Un changement de vie radical pour Eleanor qui découvre 300 congénères crocodiles du Nil : "ça se passe bien" souligne Samuel Martin, le directeur de la Ferme aux Crocos, "c'est toujours compliqué à analyser, mais on a le sentiment qu'elle est à l'aise, qu'elle a plaisir à découvrir son nouvel environnement et ses camarades". Un mâle du même âge n'aurait pas pu rejoindre le parc de Pierrelatte ; les autres mâles du groupe ne l'auraient pas accepté et l'auraient tué.

Eleanor devrait connaître cet hiver ses premiers ébats amoureux : "c'est fort probable oui" poursuit Samuel Martin, "on a une vingtaine de mâles, certains très entreprenants! Il y a de fortes chances pour qu'en janvier/février elle s'accouple pour la première fois."

Eleanor finira t'elle ses jours à la Ferme aux Crocos ?

Eleanor est reconnaissable aujourd'hui. Elle a une couleur plus claire, est plus jaune pâle que les autres crocodiles du Nil de la Ferme. Peut-être parce qu'elle a une origine géographique différente (les crocodiles du Nil se rencontrent de l'embouchure du Nil jusqu'à l'Afrique du Sud et l'île de Madagascar, avec des petites différences morphologiques). Peut-être parce qu'elle avait moins de soleil dans son enclos de Vannes. L'aquarium breton voudra t'il la récupérer après ses travaux ? "On ne sait pas à ce stade" dit Samuel Martin, "si ils veulent présenter à nouveau des crocodiliens, on leur en enverra. Ce pourrait être Eleanor, mais elle sera peut-être moins reconnaissable dans quelque temps et ce ne sera pas évident de la recapturer au milieu des autres. On pourra sinon proposer à Vannes des crocodiliens plus petits mais qui ont aussi un intérêt pédagogique."

Un crocodile du Nil vit une centaine d'années. Eleanor a donc encore 60 belles années devant elle. Elle qui mesurait 70/80 centimètres dans les égouts de Paris fait désormais 2 mètres 50.