Pique-niquer au milieu des taureaux, la tradition incroyable de Vauvert

C'est la plus grosse fête votive du Gard : celle de Vauvert. Les initiés y perpétuent une tradition assez incroyable, le déjeuner au pré. Un pique-nique au milieu des taureaux.

Les saucisses bien juteuses grillent sur le barbecue, le rosé bien frais coule à flots. Des fêtards déguisés, des cavaliers et même des calèches complètent le tableau. Et à quelques dizaines de mètres à peine : les taureaux broutent tranquillement. "On peut s'approcher à vingt ou trente mètres", affirme Claude, un habitué. C'est son 38ème déjeuner au pré. "Vous ne risquez rien, avance-t-il. Enfin, il ne faut pas les embêter bien sûr, ça reste des bêtes sauvages".

Les taureaux sélectionnés attendent l'ouverture des portes. De l'autre côté de la palissade, les cavaliers se préparent. © Radio France - Jade Peychieras

Ce que Claude attend, encore plus que le barbecue, c'est l'abrivado. Tout commence par le tri. "Trier, ça veut dire sortir le taureau du troupeau, explique Henri Fabre, le président du Club taurin. Sur son cheval de Camargue gris, le meneur, majestueux, choisi quatre taureaux. Un par un, d'un geste expert, il les sépare de ses congénères. Les gardians entrent alors en scène, à cheval eux aussi, ils encadrent fermement les bêtes pour les guider. "Ils traversent une grande partie du village de cette manière, jusqu'aux arènes", poursuit Henri Fabre. Et attention à ne pas laisser un taureau s'échapper ou s'approcher trop près du public.

Les quatre taureaux, fermement encerclés par les gardians, traversent ainsi le village depuis le pré jusqu'aux arènes. © Radio France - Jade Peychieras

Ici, à Vauvert, plus personne ne s'étonne de la tradition, tout le monde est tombé dedans étant petit. Mais pour Sylvie et Pascal, des Parisiens, c'est la première fois : "On était vraiment très très proche des taureaux, s'émerveille Sylvie. On nous a même donné des consignes : si le taureau charge, il faut se coucher et ne plus bouger. C'est stupéfiant, c'est à faire au moins une fois dans sa vie." C'est chose faite pour Sylvie et Pascal, qui peuvent maintenant reprendre leur pique-nique et leur verre de rosé là où ils les avaient laissés.

La fête votive de Vauvert a lieu jusqu'au dimanche 20 août.