Piscine de Privas : le matériel antidérapant s'est perdu en route

Il n'y a plus de date pour la réouverture de la piscine de Privas. Le matériel qui devait être installé pour éviter les chutes s'est perdu en route.

Le matériel qui a été commandé par la communauté d'agglomération de Privas Centre Ardèche (CAPCA) se trouve quelque part entre l'Allemagne et Privas. Il s'agit de caillebotis qui devaient être installés sur le sol à proximité du pédiluve et des douches, deux zones où les chutes sont les plus nombreuses. Depuis juillet il y a eu quatre chutes graves. La dernière a eu lieu quelques jours avant la décision de fermeture du centre aquatique : une dame de 77 ans qui souffre d'un traumatisme crânien.

Le centre aquatique a été fermé le 6 mai dernier. La décision a été prise de placer des caillebotis pour éviter les glissades pour pouvoir rouvrir le plus rapidement possible avant l'été.

Le matériel a été commandé à une entreprise allemande et une partie s'est perdue en route. La CAPCA ne donne plus de date de réouverture même si le président François Arsac évoque la possibilité d'une réouverture la semaine prochaine sans toutefois le certifier.

La CAPCA fera ensuite réaliser une expertise. Le centre aquatique Cap Azur a ouvert le 19 juillet 2019.