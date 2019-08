Piscine et salle de bain en marbre : des étudiants poitevins en colocation dans un château !

Chic et pas cher. Une colocation étudiante d'un nouveau genre s'installe à la rentrée dans le château de la Touche, situé à Savigny-Lévescault, près de Poitiers. Et pour inaugurer cette résidence, une soirée mousse géante est organisée ce samedi avec plus d'un millier de fêtards attendus.

Savigny-Lévescault, France

Après les chambres de bonnes et les studios de dix mètres carrés, une poignée d'étudiants poitevins vont bientôt mener la vie de château. Ancienne demeure du Maréchal De Lattre de Tassigny, le château de la Touche à Savigny-Lévescault devient une résidence étudiante insolite à une dizaine de kilomètres seulement du campus universitaire de Poitiers.

"Dans les studios du centre-ville de Poitiers, on est serrés comme des sardines ! Ici, on a la piscine, le jacuzzi, des studios de 35 m² à 280 euros par mois, wifi compris !" - Camille, en BTS gestion

Le château de la Touche et son pigeonnier abritant une chouette et... un jacuzzi ! © Radio France - Jules Brelaz

Tapis rouge de Cannes dans l'escalier, salle de bain en marbre Impérador : "On est à l'aise!"

Propriété bâtie en 1580 appartenant aujourd'hui à un avocat d'Aix-en-Provence, le château de la Touche ne proposait jusqu'à présent que des chambres d'hôtes. "Le problème c'est que la saison d'hiver a été très difficile financièrement et nous nous sommes demandés comment faire vivre l'endroit, l'idée d'une colocation a ainsi germé", explique Franck, le principal locataire, cinéaste de métier.

"Le lieu est vraiment incroyable, il y a un parc forestier de 13 ha avec des chênes et un séquoia trois fois centenaires, une marre à poissons avec des canards sauvages, c'est le campus 2.0 pour des étudiants qui aiment le patrimoine, l'histoire et la nature !", explique-t-il.

Corentin en train de (faire semblant de) lire Les Fables de La Fontaine dans la suite royale du Château de la Touche © Radio France - Jules Brelaz

Une pendaison de crémaillère avec plus d'un millier de fêtards

Pour inaugurer la colocation étudiante et trouver les derniers locataires, une soirée mousse géante (et gratuite) est organisée ce samedi de 17 heures jusqu'à l'aube au château de la Touche. Entre un millier et deux mille fêtards sont attendus. Entre la buvette et le jacuzzi, des musiciens mettront l'ambiance.

"Ça va mousser, y aura du son, le fameux cocktail de la Touche, de la bonne humeur !" - Corentin, étudiant en psychologie et philosophie

Il est recommandé d'apporter sa tente pour dormir sur place et ne pas avoir à prendre la route au retour. La préfecture de la Vienne et la gendarmerie ont été prévenues et sont venues sur place afin de vérifier que les règles de sécurité sont bien respectées.