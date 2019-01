Découverte d'un squelette de poilu devant l'ossuaire de Douaumont : l'enquête ne fait que commencer

Découvert il y a une semaine devant l'ossuaire de Douaumont, le carton qui contenait les restes d'un poilu et sa plaque militaire est loin d'avoir livré tous ses secrets. La plaque indique qu'il s'agit d'un soldat marnais mort en 1916 mais encore faut-il que les restes correspondent.

Châlons-en-Champagne, France

Les restes du poilu retrouvés devant l'ossuaire de Douaumont dans la Meuse, sont-ils bien ceux du soldat marnais Léon Eugène Mérat ? C'est en tout cas ce qu'indique la plaque déposée par un anonyme dans le carton qui contenait le squelette.

La brigade de gendarmerie de Verdun a ouvert une enquête pour tenter de retrouver la ou les personnes qui ont déposé les restes, et des recherches sont en cours pour identifier le soldat.

On peut le savoir à condition de retrouver sa descendance, chez qui on fera des prélèvements ADN de manière à établir une correspondance -- Julien Fargettas de l'ONAC Marne

Il n'est pas rare du tout de retrouver des restes de soldats de la guerre 14-18, mais il est plus rare de retrouver une plaque militaire. C'est déjà une bonne chose. "Le soldat Mérat est né à Châtillon-sur-Marne en 1891, _son nom figure sur le monument aux morts d'Epernay, on sait qu'il était marié, et maintenant il faut qu'on cherche si ce soldat a eu des enfants, si ses enfants ont été pupilles de la nation_, si la famille subsiste aujourd'hui...", explique Julien Farjettas, président de l'Office national des anciens combattants (ONAC) dans la Marne.

Mais pas sûr donc, que les restes livrés dans un carton correspondent bien au soldat marnais de la première guerre mondiale, Léon Eugène Mérat. "On peut le savoir à condition de retrouver sa descendance, chez qui on fera des prélèvements ADN de manière à établir une correspondance", ajoute Julien Fargettas.

Des recherches compliquées par la livraison anonyme

Les recherches sont compliquées par cette "livraison anonyme" dans un carton, manière peu commode de livrer à la connaissance des spécialistes les restes de poilus morts au front à Verdun. "C'est plus compliqué oui, d'où l'intérêt de laisser les restes dans leur environnement d'origine! car on peut avoir des corps enchevêtrés, mélangés...", souligne Julien Fargettas président de l'Office national des anciens combattants (ONAC) dans la Marne : "avec cette découverte dans un carton, _puisqu'on ne sait pas où il a été trouvé et qu'est ce qu'il y avait autour, il se peut que les restes correspondent à un autre soldat"_.