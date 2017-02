PLACE NET - Aix-les-Bains "ville internet", Kad Merad encourage nos skieurs et les gypaètes barbus couvent !

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. À la une ce lundi 6 février 2017 : Aix-les-Bains labellisée "ville internet", l'acteur Kad Merad qui soutient nos skieurs pour les mondiaux et les gypaètes barbus ont fait des bébés !

La ville d'Aix-les-Bains labellisée "ville internet"

Pour la troisième année consécutive, la commune a reçu le prix "5@" la semaine dernière à Lille. Un label créé il y a 18 ans en partenariat avec l'Etat pour mettre en valeur les municipalités actives sur internet et qui développe des outils pour faciliter la vie de leurs citoyens. Particularité cette année : Aix-les-Bains a reçu une mention spéciale "télétravail". Les explications de Nicolas Vayrio, conseiller municipal à l'innovation numérique :

"C'est une expérience développée depuis l'année dernière" explique Nicolas Vayrio

Aix-les-Bains est la seule collectivité de Savoie et de Haute-Savoie a avoir obtenu ces cinq arobases.

Kad Merad encourage les skieurs tricolores avant les Mondiaux de St-Moritz

L'acteur a posté une courte vidéo dans laquelle il encourage les skieurs français avant les Mondiaux de St-Moritz qui débutent ce lundi avec les premiers entraînements. Message relayé par le skieur de Val-Thorens Adrien Théaux :

Merci beaucoup @KadMerad pour ces encouragements...!!! 👍🏻😂😂😂

Sympa d'avoir pris le temps de nous envoyer un petit message!#stmoritz2017 pic.twitter.com/lFcS4mMq6v — Adrien Théaux (@AdriTheaux) February 5, 2017

Les gypaètes barbus du Parc de la Vanoise couvent !

C'est une excellente nouvelle pour la faune et c'est une première en Vanoise : les cinq couples reproducteurs de gypaètes barbus sont en pleine couvaison depuis le 7 janvier rapporte le site internet du Parc de la Vanoise. La couvaison va durer 55 jours. Au bout de 4 mois, l'oisillon pourra prendre son envol et quitter le nid familial. Les responsables du site rappellent que deux secteurs sont sensibles pour les gypaètes : la Daille, à Val d'Isère et le site d'Andagne à Bessans. Sensibles car ces zones peuvent être fréquentées par des skieurs en hors-piste.