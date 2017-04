PLACE NET - Un exercice de sécurité civil, un faux événement facebook de "burn" et des œufs en chocolats

Du lundi au vendredi à 8h15 sur France Bleu Pays de Savoie, découvrez dans "Place Net" toute notre actu vue du web. Ce vendredi, retour sur cet exercice de sécurité civil dans une entreprise de gaz à Frontenex et puis sur ce buzz sur facebook autour d'un faux concours de "burn" à Vinzier.

Un exercice de sécurité civile a eu lieu jeudi 13 avril dans l’entreprise de Finagaz à Frontenex. L’objectif était de voir si les services concernés et les habitants autour du secteur savent quoi faire en cas d’accident dans cette entreprise de gaz classée Seveso. Sur tweeter la préfecture de Savoie a posté de nombreuses photos de l’entreprise, de pompiers en pleine exercice.

#DIRECT > Arrivée des moyens d'intervention sur le site de Finagaz dans le cadre de l'exercice #Frontenex pic.twitter.com/WPE2M6Si9K — Préfet de la Savoie (@Prefet73) April 13, 2017

Mais aussi des photos des élèves du collège Joseph Fontanet qui ont participé à cet exercice. Ils se sont tous cachés sous leur bureau.

#Exercice Finagaz - Frontenex : le collège Joseph Fontanet teste son plan particulier de mise en sécurité pic.twitter.com/IVX5SngGr2 — Préfet de la Savoie (@Prefet73) April 13, 2017

Et puis l’application SAIP, cette application du ministère de l’intérieur déclenchée en cas d’attentats ou d’accident grave a aussi été activée hier pour tous les habitants de la zone.

Le buzz autour d’un faux événement facebook de « burn »

Le « burn » consiste à faire chauffer les pneus des voitures jusqu'à ce qu'il y ait de la fumée. Sur facebook une bande de copains a créé un événement : "Concours de Burn en tracteur sur le parking du Super U de Vinzier". L' événement est prévu le 29 avril.

Capture facebook - facebook

Sauf que c’est en fait un faux événement, mais voilà beaucoup de personnes ont pris çà au sérieux. 12.000 personnes sont intéressées par cet manifestation et près de 4500 ont prévu d'y participer. Les gérants du Super U, face à l’enthousiasme des internautes, ont pris peur et se sont même sentis obligés de mettre un petit commentaire sur cette page facebook.

Capture facebook - Capture facebook

Les réseaux sociaux çà sent pâques !

Sur la page facebook de France Bleu Pays de Savoie, cela fait plusieurs jours qu’il y a des photos de magnifiques œufs et autres petits animaux en chocolats réalisés par des artisans savoyards. Et puis sur le compte twitter du site de cuisine les Ptitchef.com, on trouve une super idée un biscuit de Savoie garnie de dizaine de petits œufs en chocolat de toutes les couleurs.