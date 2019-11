Plancher-Bas offre des poules à ses habitants

Au delà de produire des oeufs, les poules sont un composteur naturel, elles digèrent les légumes, les fruits et même la viande. Afin de réduire les déchets courants, la commune de Plancher-Bas en Haute-Saône offre des poules aux riverains volontaires.

Plancher-Bas, France

75 habitants de Plancher-Bas aux pieds du Ballon d'Alsace, se sont déjà portés volontaires pour accueillir une poule. Un cadeau de fin d'année imaginé et financé par la mairie pour réduire les déchets ménagers. Au delà de l'aspect écologique, le bien-être animal est aussi pris en considération : les poules seront des gallinacés "à la retraite" qui échappent ainsi à l'abattoir.

"Nous avons voulu faire un geste écologique", explique Luc Jacquey, adjoint au maire de Plancher-Bas à l'initiative du projet. Les poules digèrent les restes de repas tels que les légumes et la viande, ce sont des composteurs en accélérés, "ça permettrait de réduire les déchets ménagers de la commune", appuie l'élu.

Des poules à la retraite

La mairie propose deux poules pour chaque riverain volontaire, elles proviennent de la ferme Bernard à Champey. Ce sont des poules "de réforme", des animaux à la retraite, après un an leur productivité est en baisse, leur éleveur Claude Bernard cherche à les replacer : "nous ne pouvons plus les garder, nous les vendons donc à des particuliers pour éviter l'abattoir". Comptez trois euros l'animal, bien plus que ce que l'éleveur pourrait gagner en les envoyant à l'abattoir.

75 habitants se sont déjà inscrits, les autres ont jusqu'au 30 novembre pour se manifester en mairie. Les poules arriveront dans leurs nouveaux foyers le 11 janvier prochain.