Plancher-les-Mines : les vaches vosgiennes évadées de retour au bercail

Tout est bien qui finit bien pour les vaches vosgiennes de la ferme de la Chèvrerie des Roches à Plancher-les-Mines. Echappées de leur enclos jeudi dernier, elles ont été retrouvées saines et sauves ce dimanche après avoir erré quatre jours dans le massif des Vosges saônnoises.

Les 3 vaches vosgiennes et le taureau ont été retrouvés après quatre jours d'errance dans le massif vosgien

Nina, Nadège alias Nadi, Neige et le jeune taureau, Panda, sont de retour à la maison. Après avoir erré quatre jours dans le massif vosgien, les vaches de Pamela Komemon, propriétaire de la ferme, La Chèvrerie des Roches à Plancher-les-Mines en Haute-Saône, ont été retrouvées saines et sauves ce dimanche après-midi à quelques kilomètres de leur enclos dont les bêtes s'étaient échappées jeudi dernier. Pour la fermière, c'est un immense soulagement qu'elle a tenu à faire partager sur les réseaux sociaux.

la solidarité a payé

Inquiète de ne pas les voir revenir au bout de deux jours, Pamela Komenon a lancé un appel aux randonneurs sur les réseaux sociaux et ça a payé "Merci à Jean-Paul, un parfait inconnu jusqu'à il y a quelques heures de m'avoir proposé son aide en partant en rando de son côté pour les retrouver suite à mon appel sur Facebook. Mon compagnon et lui se sont croisés dans la montagne et les ont finalement ramenées" explique-t-elle dans un message de remerciement.

un sougalement et une petite "boîterie"

Pamela Komenon avait hâte de retrouver ses vaches "parce que même si elles sont habituées à vivre dehors, deux d'entre elles sont en fin de gestation, tout peut arriver, elles peuvent se blesser, donc je suis soulagée effectivement de les voir de retour à la maison en bonne santé". Après avoir marché plusieurs jours sur des terrains montagneux, et être passés notamment au sommet de la Planche des Belles Filles, les vaches et le taureau ont quand même la patte claudicante "une petite boîterie mais rien de bien méchant " rassure la fermière.

message aux randonneurs

Tout est bien qui finit bien mais la propriétaire de la Chèvrerie des Roches tient quand même à lancer un message aux randonneurs. Si ses vaches se sont enfuies, c'est parce que le portail de leur enclos a été ouvert "Je ne suis pas du tout contre que les gens se promènent sur les 24 hectares de ma ferme, ou traversent les terres pour rejoindre les chemins pédestres, tout le monde a le droit de se promener, mais s'il vous plaît, messieurs, mesdames, les randonneurs ou promeneurs, quand vous traversez les fermes, refermez les portails derrière vous. C'est vraiment très important, cette fois il n'y a pas eu de dommages sur la route, mais les vaches auraient pu causer vraiment des dégâts, ce serait ma responsabilité qui serait engagée, alors qu'au final, c'est la responsabilité de chacun de fermer les portails des enclos en montagne". Neige, Nadi, Nina et Panda vont, en tous les cas, passer leur nuit au chaud, et au sec.