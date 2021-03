Plancoët : où est la mygale qui a fait sa mue dans la rue ?

"Je quitte la Bretagne", "Quelle horreur". Une publication sur Facebook de la mairie de Plancoët a beaucoup fait réagir les internautes ce lundi 22 mars. En début d'après-midi, elle a publié la photo d'une mue de mygale découverte rue de la madeleine près de la mairie.

"C'est une mère de famille a qui photographié la bête et m'a transmis la photo," raconte le maire de la commune Patrick Barraux. "Nous demandons aux particuliers qui ont ce genre d'animaux chez eux de bien vouloir vérifier et de signaler toute anomalie en mairie !" a écrit la municipalité.

L'animal ne peut pas survivre

Le maire s'est finalement rapproché d'un naturaliste et a pu recueillir des informations de nature à rassurer la population. "Si l'animal s'est échappé d'un vivarium, il y a des risques qu'il ne survive pas à cause des températures. Il y a aussi des prédateurs comme les choucas. Il faut aussi rappeler que la mygale n'est pas mortelle pour l'homme."

Par ailleurs, pour posséder ce genre d'espèce il est nécessaire de disposer d'un certificat de capacité. "Je me suis renseigné et personne n'a fait de déclaration en ce sens. On ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'une blague !" conclut le maire. De quoi rassurer les arachnophobes.