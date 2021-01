Plantu au CHU de Dijon : "à travers mes petits dessins je vous dis merci pour le boulot que vous faites"

C'est un grand nom du dessin de presse qui a rendu visite aux soignants, personnels techniques et administratifs du CHU de Dijon ce vendredi 29 janvier 2021. Plantu le dessinateur du quotidien "Le Monde" fait une tournée des hôpitaux pour soutenir ceux qui luttent contre la pandémie de Covid-19.

Un soutien bienvenu et inattendu ! Comme d'autres hôpitaux de France, le CHU de Dijon, a reçu la visite de Plantu à l'occasion de son prochain départ en retraite. Le célèbre dessinateur et caricaturiste du "Monde", depuis 1972, est venu ce vendredi à la rencontre des soignants, des personnels techniques et administratifs. Il a même fait don de deux de ses oeuvres.

Une expo Plantu organisée par le CHU

Durant tout le mois de février le CHU de Dijon va d'ailleurs proposer une exposition de ses dessins dans lesquels le dessinateur rend hommage à ceux et celles qui sont en première ligne face à la pandémie. Une exposition que -malheureusement- le grand public ne pourra pas voir en raison de la suspension des visites à l'hôpital.

Accueil triomphal à Champmaillot

Toute la journée de ce vendredi Plantu a visité différents pôles du CHU et a dédicacé certains de ses dessins. C'est ainsi que le matin il était à l'EHPAD Champmaillot où les personnels lui ont réservé un véritable accueil triomphal. Un accueil en musique et en chanson. "Au CHU de Dijon on est ravi de votre venue" lui ont chanté un groupe de musiciens composé de personnels sur un air de Charleston.

Plantu a pris la parole aux côtés de Didier Richard, directeur délégué du pôle Personnes âgées du CHU Dijon Bourgogne © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus d'une centaine de dessins libres de droits

Jean Plantu nous a expliqué les raisons de cette tournée dans les hôpitaux. "En 50 ans dans mon journal je n'ai jamais traité un sujet, tous les jours, tous les jours pendant une année entière C'est pourquoi -cela va vous paraître totalement indécent- j'ai pris mon téléphone pour expliquer aux différents hôpitaux que j'avais 120 à 130 dessins (sur la Covid-19 ndlr.) libres de droits qu'ils pouvaient utiliser comme bon leur semblait".

L'un des deux dessins offerts par Plantu au CHU Dijon-Bourgogne - Jean Plantu

Gardez moi une place dans cet EHPAD

"Il y a des hôpitaux qui les ont transformé en cartes de voeux, d'autres ont réalisé des dessins animés ou construit des expositions comme ici à Dijon." Qu'a-t-il pensé de l'accueil qui lui a été réservé par les personnels de Champmaillot ? "J'en tombe de l'armoire ! D'ailleurs si vous pouviez me garder une petite place dans cet EHPAD pour plus tard !" glisse-t-il un sourire malicieux aux lèvres.

Une tournée des CHU pour Plantu

Parmi les hôpitaux qui ont reçu le dessinateur Jean Plantu afin de partager son regard sur la crise de la Covid-19 figurent notamment les hôpitaux du Val-de-Marne, Henri-Mondor à Créteil, le CHU de Toulouse et l'hôpital universitaire de Strasbourg.

L'un des deux dessins offerts par Plantu au CHU Dijon-Bourgogne - Jean Plantu

Un symbole de fraternité

Didier Richard, directeur délégué du pôle Personnes âgées du CHU Dijon Bourgogne s'est félicité de la venue de Plantu "symbole de fraternité, de soutien, de joie et de rires aussi". Dans cette période très difficile "que nous traversons ce qu'il dessine nous est d'un grand soutien".

Dessin paru dans Marianne - Jean Plantu

