Plastigom solde ses chaussures à la sortie de l'usine

Jusqu'à samedi, Plastigom vend les chaussures de ses trois marques directement à la sortie de l'usine, à Champagné. L'occasion de faire des bonnes affaires, avec des petits prix.

Dès l'ouverture des portes, les clients étaient nombreux dans l'usine Plastigom à Champagné. "Ça n'arrête pas, on a beaucoup de monde" indique l'une des employées. Et pour cause : pendant trois jours, les collections des années passées tout comme des échantillons uniques sont vendus à moindre prix. L'objectif pour l'entreprise est d'écouler les stocks, mais aussi que le client soit gagnant d'après Anne-Lise Morin, patronne de Plastigom :

"On peut aller jusqu'à les réduire de 80%. On peut trouver des bottines à 25 euros comme des bottes à 100 euros, ça dépend des modèles, des matières utilisées"

Environ 3.000 paires sont ainsi mises en vente par l'entreprise, avec des modèles pour femmes comme pour hommes. A l'entrée, les "échantillons" sont aussi disponibles en taille 37 : "c'est ce dont on se sert pour la commercialisation sur les salons", explique Anne-Lise Morin. Pour ces modèles parfois disponibles en un seul exemplaire, le rayon se vide plus vite.

Les échantillons, modèles uniques disponibles seulement en taille 37, ont du succès © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Dans la foule, beaucoup de femmes,. Certaines viennent pour la première fois, précisément en raison des prix : "quand on voit ce genre de chaussures en magasin, elles coûtent très cher en général. Là, j'ai eu mes bottines à moitié prix, donc c'est que du bonheur !" s'enthousiasme Christelle, venue avec des collègues pendant leur pause déjeuner. Pas question pour autant de dépenser moins affirme-t-elle : "on a trois paires de chaussures pour le prix de deux ou une, donc on en profite !".

Les équipes de l'entreprise mises à contribution

Pour cette vente spéciale, celles et ceux qui sont d'ordinaire côté atelier passent en rayon et derrière la caisse. "C'est une belle aventure pendant trois jours parce qu'on intègre tout le personnel, qui d'ouvrier en fabrication passe à vendeur. C'est un autre métier, mais c'est assez enthousiasmant de pouvoir promouvoir ses produits directement auprès du client final" , explique Anne-Lise Morin. Certaines employées en ont même profité pour étendre la gamme, en proposant des porte-monnaies et pochettes confectionnés pendant leurs pauses :

Les pochettes confectionnées par les ouvrières pour l'occasion © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait