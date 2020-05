Playmobil produit des masques réutilisables en partie au profit des Restos du Cœur

Alors que les Restos du Cœur lance un nouvel appel aux dons, et que le nombre de bénéficiaires a doublé voir triplé depuis le début de la crise du coronavirus, l'entreprise Playmobil met en vente des masques de protection en plastique, réutilisables, dont une partie des ventes ira financer les Restos.

Trois tailles de masque

Le masque est décliné en trois tailles, S, M et L, pour convenir aussi bien aux adultes qu'aux enfants. On y trouve le dessin de la petite figurine au niveau de la bouche. Le masque doit être entièrement nettoyé à l'eau chaude et au savon liquide avant d'être porté, et un filtre intérieur changé à chaque utilisation :"Le porteur du masque doit y insérer une matière absorbante de type mouchoir en papier servant de filtre avant chaque utilisation. D'autres éléments absorbants peuvent être utilisés en tant que filtres (tous types mouchoirs en papier)." précise l'entreprise Brandstätter. D'après l'entreprise allemande, il peut être enfilé pendant dix heures.

Tous les modèles sont vendus au prix de 4,99 euros, dont un euro sera reversé aux Restos du Cœur.