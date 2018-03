Plombières-les-Bains, France

Il s'agit d'un petit joyau des Vosges méridionales : l'église Saint-Amé de Plombières-les-Bains. Un monument construit entre 1856 et 1858, sous Napoléon III. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, l'édifice fait grise mine.

"Dégâts des eaux et poutres qui s'effritent"

Plusieurs dégâts des eaux ont été constatés en 1999 et en 2005. "Je me rappelle d'un jour de Noël, confie Emmanuel, le responsable de l'orgue, classé monument historique. Il y avait une mare dans l'église, et les employés municipaux sont intervenus pour bâcher de façon à ce qu'on puisse célébrer la messe." Pire : "certaines grosses poutres de la charpente commençaient à s'effriter," déclare Daniel Marcou, adjoint au maire en charge des travaux et de l'urbanisme (entre autres).

"Effectivement il y avait urgence à intervenir."

Une association pour la restauration de l'église s'est donc constituée et a lancé une quête originale : les futures ardoises du toit ont été mises en vente pour financer le chantier, avec la possibilité d'inscrire son nom dessus pour l'éternité (ou presque). L'opération est un succès : les mille ardoises (données gratuitement par une entreprise locale) ont été vendues grâce, notamment, au coup de main salutaire d'une autre association : les 3V, les Vieux Volants Vosgiens. "C'était cinq euros l'ardoise mais les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Et bien souvent, ils nous envoyaient un chèque," confirme Marie-Hélène Mathieu, la trésorière.

"Tout est parti d'un vieil article de journal"

Claude est l'un des premiers donateurs : "J'ai donné un peu de sous et je me devais d'avoir mon ardoise," explique-t-il. Mais de là à avoir une place garantie au paradis ? "Je n'irai pas jusqu'à dire que je prie souvent, mais pour une fois, je pense à moi."

Désormais, les mille ardoises sont entreposées dans l'église en attendant d'être installées. Cela ne devrait plus tarder car les ouvriers sont en train de poser les voliges.

A VOIR - Une visite en exclusivité de la nouvelle charpente de l'église de Plombières-les-Bains, à 18m du sol, au-dessus des voûtes :

L'idée est venue d'un vieil article dans le journal local. La présidente de l'association Evelyne Isselet a en effet retrouvé un papier de 1964 dans lequel il était annoté : "Cette lave a été posée par Monsieur le curé Balland en mai 1860". Euréka ! "On a rebondi sur cet article pour faire une grande prescription, raconte alors Evelyne Isselet. On a pensé aux pavés de la place Stanislas. Alors nous, on va faire pareil ! A la différence que nos ardoises, elles sont signées et elles vont aller sur le toit."

"On a retrouvé une trentaine d'ardoises qui n'étaient pas inscrites. (...) Les gens peuvent encore venir en acheter."

Le témoignage d'Evelyne Isselet, présidente de l'association Copier

Stéphane Bern et Christophe Willem

En tout, l'association a récolté près de 100.000 euros soit 10% du budget total (les travaux de toiture coûteront plus d'un million d'euros, en partie financés par le Conseil régional, le Conseil départemental et la municipalité). Les bénévoles ont également eu la chance d'être sélectionnés lors d'une émission de télévision présentée par Stéphane Bern ("Sauvons nos trésors"). Sans oublier ce concert caritatif de Christophe Willem organisé en 2015 dans l'église. "Je ne voulais pas qu'on laisse partir un bâtiment comme celui-là," explique la présidente de l'association.

"C'est une mini-cathédrale art-gothique comme on en faisait beaucoup dans les années 1850. Et c'est vrai qu'on y tient beaucoup. Elle est magnifique."

L'association espère récolter encore beaucoup d'argent parce qu'il reste plusieurs chantiers en perspective : les vitraux, les cloches et l'orgue ont, eux aussi, besoin d'une nouvelle vie. L'église Saint-Amé rouvrira ses portes à la fin des travaux, au mois de juin 2019 (si tout se passe bien).

A ÉCOUTER - Le reportage France Bleu Lorraine dans l'église de Plombières-les-Bains