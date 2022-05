Plongée dans le concours de Miss Mermaid Bourgogne Franche-Comté, à la piscine d'Auxerre

Le souci du moindre détail. De la couleur de la nageoire qui entoure les jambes, jusqu'au maquillage pailleté, les participantes du concours régional de Miss Mermaid ne laissent rien au hasard. Huit participantes s'affrontaient ce dimanche à Auxerre.

Effort physique et aisance dans l'eau

Dans les gradins de la piscine, le public encourage les sirènes. Mais au bord du bassin, l'ambiance est très sérieuse. Toujours engoncées dans leur nageoire, les nageuses participent à trois épreuves : un 25m en apnée, une démonstration de danse, et un shooting photo sous l'eau.

Les sirènes doivent se livrer à une performance artistique dans l'eau. © Radio France - Xavier Ponroy

"C'est une discipline qui allie le sport et l'aisance" souligne l'Auxerroise Maïlys-Romane Godon, miss Mermaid France 2017, désormais entraîneuse au club de plongée Paul Bert, et membre du jury cet après-midi. "On doit être une sirène : le gainage, les abdos, douée en apnée... tout en étant pleine d'aisance et d'élégance".

"On ne se prend pas pour des poissons"

La gagnante du jour, c'est Camille. Cette Icaunaise de 37 ans pratique le mermaiding depuis quatre ans. "Cela ne se résume pas à enfiler une nageoire. On ne se prend pas pour des poissons" précise celle qui s'entraîne deux à trois fois par semaine.

Camille représentera l'Yonne et la région Bourgogne Franche-Comté au concours national. © Radio France - Xavier Ponroy

"C'est une discipline qui ouvre l'esprit" poursuit la sirène. "La monopalme est un sport exigeant. Mais alliée avec la tenue, je trouve que cela rajoute un côté ludique et féérique."

Un message environnemental

Mais la discipline ne s'arrête pas à ces performances sportives et artistiques. "Être une sirène, c'est aussi un état d'esprit" appuie Maïlys-Romane Godon. "Nous sommes très engagées pour la protection de l'environnement, pour l'océan... Nous essayons de faire des choses pour sensibiliser. Être une sirène, c'est un tout."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La gagnante représentera l'Yonne et la région au concours national, prévu fin juillet à Vannes, en Bretagne.