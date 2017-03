A Plougoumelen, Morbihan, "La Fontaine du Hallate", un camping très nature.

Voilà un camping atypique. Il s'apprête à recevoir ses premiers vacanciers cette semaine avec le début des vacances de printemps. Il est implanté sur l'ancienne ferme familiale. Ici les maitre mots sont : biodiversité, respect de l'environnement et économie, sur l'eau notamment.

Claude Le Gloanic, le propriétaire du camping La Fontaine du Hallate, "règne" sur 3 hectares de verdure et 120 places : 8 mobilhome, 3 logements "insolites" : 1 yourte, 1 chalet finlandais, reconstitution d'un abri pour chasseurs et 1 pod, un abri de berger qui vient tout droit d'Angleterre.

Le chalet finlandais © Radio France - François Rivaud

Le pod, l'abri de berger, avec Claude Le Gloanic © Radio France - François Rivaud

Le reste ce sont des emplacements classiques pour tentes ou caravanes.

Les emplacements "classiques" : entre 100 et 150 mètres carrés © Radio France - François Rivaud

La chasse au gaspi

Ici, on ne parle pas forcément de camping, mais de "jardin". Il y a des arbres partout. Des haies. Des framboisiers. Un potager. Claude Le Gloanic refuse pourtant le mot "écologique", mais parle plutôt de "défense de l'environnement". Et cela passe par le fonctionnement des sanitaires : la consommation d'eau a été fortement réduite grâce à des réducteurs de pression et des robinets économes.. Un exemple ? pour la douche, le débit est de 5 litres à la minute. Chez vous, c'est généralement entre 18 et 20 litres la minute !

Autre poste surveillé de près : la consommation d'électricité. 45 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit des sanitaires. Ils aident à fournir 95 % de l'énergie nécessaire pour l'eau chaude.

La Fontaine du Hallate fait partie d'un petit réseau de campings en France, "Via Natura" © Radio France - François Rivaud

Les vacanciers sont libres, mais ils sont sensibilisés sur le tri. Et les voitures, si on le veut, peuvent rester près de l'entrée du camping. Des parkings ont été créés l'an dernier.

Claude Le Gloanic ajoute en souriant, que son camping est "générateur de bonheur et de bien être" et il aime raconter cette anecdote : ce touriste allemand qui vient depuis plusieurs années passer 3 ou 4 jours à La Fontaine du Hallate "pour se reposer, avant de prendre des vacances".