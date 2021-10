Plouvien : mais à qui appartient cette robe de mariée ?

Un agent municipal de Plouvien, dans le Finistère, a fait une découverte peu banale vendredi dernier : une robe de mariée dans le jardin public de la rue Saint-Pol-Roux. Depuis, elle trône sur la table de la salle des mariages de la mairie, et attend sa propriétaire.

Plaisanterie ? Changement d'avis ? Un agent municipal a fait une découverte pour le moins insolite en fin de semaine dernière à Plouvien, dans le nord-Finistère. Lors de sa tournée matinale, il est tombé sur une robe de mariée toute neuve dans le jardin public de la rue Saint-Pol-Roux. "On nous ramène souvent des choses, s'amuse le directeur général des services de la mairie, Christian Balcon, mais pas des robes de mariées !"

Une belle robe brodée de perles

Une robe retrouvée en "très bon état", "toute neuve", "même pas humide" à cause de la rosée du matin. Une chose est sûre : aucun mariage n'était prévu ce week-end à Plouvien. Pour l'instant, la mairie n'a que des hypothèses. "Plaisanterie, vol, nous n'en savons rien, on n'a eu aucun retour de quiconque en mairie après cette découverte", poursuit Christian Balcon.

La robe "est belle", souligne le directeur général des services. Elle est brodée de petites perles et est accompagnée d'un voile, et elle est "made in China", fabriquée en Chine. En attendant de retrouver sa propriétaire, la robe trône sur la table de la salle des mariages, en mairie de Plouvien.

Si vous êtes la (ou le) propriétaire, vous pouvez contacter la mairie au 02.98.40.91.16