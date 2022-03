Plus beau marché de France : Château-Gontier représente le département de la Mayenne

Le marché de Château-Gontier représente le département de la Mayenne pour le concours du "Plus beau marché de France", organisé par la chaîne de télévision TF1.

Après Sanary-sur-mer en 2018, Montbrison en 2019, Dieppe en 2020, et Etaples-sur-Mer en 2021, quel marché français remportera le titre de cette initiative de proximité ? La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne représente notre département pour le concours du "Plus Beau Marché de France".

Cette opération est organisée par TF1 en partenariat avec nos confrères de Ouest-France et 22 autres titres de la presse régionale. C'est la 5ème édition.

Dans un communiqué, la municipalité explique que "le marché de Château-Gontier est l’un des plus vieux de la région. Chaque jeudi, plus de 115 commerçants, producteurs locaux, vendeurs de produits alimentaires ou manufacturés animent le centre-ville et les Promenades. Le marché est l’une des rares places où l’on peut encore voir des animaux de la basse cour amenés par des grossistes, des paysans ou retraités du territoire".

Comme les années précédentes, le vote se déroulera en deux temps : du 14 mars au 8 avril, les Français peuvent élire leur marché régional préféré. A l'issue, la liste des 24 marchés lauréats de l'édition 2022 sera révélée dans le journal de 13 heures de TF1 le vendredi 15 avril. Un vote national aura ensuite lieu du 27 avril au 22 juin, sur un site dédié.