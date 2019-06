Plus beau marché de France : la 2eme place pour celui de Dieppe

Dieppe rate la première place. Le marché de la ville n'a pas été élu "Plus beau marché de France" mais se hisse tout de même sur la 2eme marche du podium. On a suivi l'annonce des résultats dans un bar de la ville.

Dieppe, France

A quelques minutes du dénouement les clientes du bar sont confiantes. "On va gagner c'est sûr. On y croit", racontent-elles. Mais quand tombe le verdict, c'est la douche froide dans le bar. Le marché de Montbrison est élu, plus beau marché de France. Celui de Dieppe est deuxième.

"Je suis super déçue, franchement c'est nul", témoigne une habitante.

Des commerçants tristes

C'est aussi la déception du côté de Didier. Il vend des plats antillais sur le marché. "On a perdu, c'est embêtant, puis la deuxième place ça ne me plait pas ! Mais bon qu'est ce que vous voulez qu'on fasse", témoigne-t-il.

Trois commerçants du marché de Dieppe. © Radio France - Romain Chevalier

Pour Patrick, fleuriste sur le marché, le sentiment est plus mitigé : "Je suis fier de finir sur le podium parce qu'il y avait beaucoup de participants. Puis tout le monde a joué le jeu. On a tout fait pour l'emporter."

Mais tous les deux sont unanimes, le marché aurait pu être mis plus en valeur. "Je pense qu'on n'a pas filmé les bons étals. Il y avait des étals magnifiques et on n'est pas allé les voir", détaillent les deux hommes.

Après une 8eme place l'an dernier et la 2eme cette année, les commerçants veulent la victoire lors prochain vote du plus beau marché de France.