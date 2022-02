Plus beau marché de France: le marché de Libération à Nice en compétition

C'est la première fois que le marché de Libération à Nice est sélectionné par TF1 pour participer à l'élection du plus beau marché de France. Les internautes ont jusqu'au 9 mars pour départager les 6 candidats de la région PACA. Dans les Alpes-Maritimes, on retrouve le marché Gustave Eiffel de Beausoleil, la Hall Foch de Forville au Cannet et le marché de Libération, à Nice.

Une fierté pour les niçois

"Ici, on ne trouve que de la bonne marchandise et les maraîchères sont adorables", lance Annie, une fidèle cliente du marché de Libération. Pour elle, le marché a toutes ses chances de gagner. Une idée, partagée par Françoise. La niçoise vient plusieurs fois par semaine au marché. Très attachée au lieu et à ses commerçants, elle parie sur une victoire de Nice. "Les producteurs sont tellement gentils, serviables et leurs produits de grande qualité. En plus, le lieu est sympa, aux abords de la Gare du sud." Face à l'étale de légumes, Hakim encourage les clients à aller voter. "Je viens ici plusieurs fois par semaine. Je suis tellement fier de mon marché! Maintenant, il faut aller voter! Tous derrière le marché de Libération!"

Sandrine Mezzanoti, maraîchère niçoise, vient au marché de Libération plusieurs fois par semaine © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Plusieurs étapes avant la victoire

Les internautes ont jusqu'au 9 mars pour départager les 6 candidats de la région PACA. Ca se passe sur le site de nos confrères de Nice-Matin, partenaires de l'opération. Une fois le marché choisi pour représenter la région PACA, un nouveau vote sera ouvert. Le marché, sacré grand gagnant de cette 5ème édition, sera proclamé en juin prochain.