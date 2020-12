Ce vendredi 4 décembre, la gare de Saint-Brieuc est opposée à celle de Colmar dans le cadre du concours de la plus belle gare de France. A vous de voter... pour la gare bretonne, évidemment !

Plus belle gare de France : c'est le jour J pour Saint-Brieuc !

Elle a remporté le concours régional de la plus belle gare de Bretagne. La gare de Saint-Brieuc est désormais en lice pour décrocher le titre national.

Ce vendredi, elle est opposée à la gare de Colmar en Alsace sur la page Facebook Gares & Connexions pour une place en huitièmes de finale.

La gare briochine n'attend plus que vos votes... En plus, regardez, elle est encore plus belle qu'au tour précédent avec, depuis mercredi, sur son parvis des lettres géantes comme à Hollywood.

La gare de Saint-Brieuc © Radio France - Johan Moison

LIRE AUSSI - Saint-Brieuc : chantier spectaculaire à la gare