Le trésor de Plozévet, ces 239 pièces d'or retrouvées par des ouvriers sur le chantier d'un manoir a suscité plus d'engouement que prévu. Elles ont été vendues quatre fois plus cher que l'estimation de départ.

Plus d'un million d'euros : les pièces d'or bretonnes vendues quatre fois plus cher que l'estimation

"La vente de ce trésor a dépassé toutes les attentes", se réjouit le commissaire priseur estimant que l'histoire "aura fait rêver jusqu'au bout." Après cinq heures de vente, la Maison Ivoire à Angers a vendu pour plus d'un million d'euros (hors frais) le "trésor de Plozévet" : 235 pièces d'or découvertes en 2019 sur le chantier d'une maison du pays bigouden. Et pourtant, les pièces étaient estimées à 250 voire 300.000 euros par les experts.

"Les pièces avaient été émises sous le règne de Louis XIII et Louis XIV et frappées dans des ateliers de toute la France. La plus ancienne datait de 1638, la plus récente de 1692. Chaque monnaie dépassait largement les estimations à l’instar de ce Louis d’or à la Croix des Templiers estimé 7.000/8.000€ qui était vendu 56.120€ (46.000 hors frais). Le même prix était obtenu par le double Louis d’or à la mèche longue 1646 de Louis XIV frappé par l’Atelier de Dijon, estimé 15.000€.

Un Double Louis à l'écu 1690 frappé à Paris, estimé 2.500€ partait à 18.300€ (15.000€ hors frais) tandis qu’un Double Louis à l'écu 1690 S couronné Troyes, estimé 2.700€, se disputait jusqu’à 24.400€ (20.000€ hors frais)."

Les découvreurs, les trois ouvriers et les propriétaire du manoir vont pouvoir se partager les 830.000 euros de la vente, une fois les frais déduits. Ils se sont gardé quatre pièces "en souvenir".

Ce double "Louis d'or à la mèche longue", estimé 15.000 euros a été vendu plus de 56.000 euros - Ivoire Angers / Deloys