Plus d'un million d'euros pour acquérir une partie de la fabuleuse bibliothèque du Mayennais Maurice Houdayer

Ce mardi 9 mars, la Maison Artcurial, à Paris, a organisé une vente aux enchères exceptionnelle pour disperser la spectaculaire collection de livres illustrés de Maurice Houdayer, originaire de L'Huisserie. Amateur d'art et champion d'aviron dans les années 50, le Mayennais est décédé en 2020.

Une partie de la fabuleuse bibliothèque du Mayennais Maurice Houdayer, collectionneur d'ouvrages illustrés, amateur d'Art Déco et champion d'aviron dans les années 50, a été vendue ce mardi à Paris, pour plus d'un million d'euros, beaucoup plus qu'espéré.

Plusieurs centaines de lots étaient mis aux enchères par la Maison Artcurial, une vente exceptionnelle à laquelle ont participé des Américains et des Japonais.Une des pièces maîtresses, le premier recueil de poésie publié par Apollinaire, est partie à 18.000 euros.

Deux autres ventes sont prévues en fin d'année pour disperser l'incroyable et spectaculaire bibliothèque de Maurice Houdayer, originaire de L'Huisserie, décédé en 2020 à l'âge de 89 ans.