La traditionnelle baignade de Noël a rassemblé 22 adeptes de 10 à 70 ans à la ballastière de Bischeim dans une eau à moins de 4 degrés. C'est un ancien gendarme-plongeur qui est à l'origine de cette tradition qui raffermit les chairs et éclaircit les esprits.

10h30 pétantes: ils sont 22, la plus jeune a 10 ans, les plus âgés près de 70, à s'élancer dans une immense clameur vers les eaux glacées de la ballastière. Ils n'y resteront que quelques secondes, l'eau est à moins de 4 degrés, avant de ressortir, le sourire grelottant aux lèvres.

J'y suis mais j'y reste pas longtemps - Jean Sébastien Staudt

C'est froid, ça pique, c'est comme dans un congélateur, y'a des milliers d'aiguilles qui traversent le corps. Témoignages à chaud de baigneurs refroidis

C'est un gendarme-plongeur aujourd'hui à la retraite, qui a eu l'idée de cette baignade de Noël il y a 21 ans. A Noël, Jean-Paul Verset avait l'habitude d'aller boire le champagne avec ses collègues plongeurs à 20 mètres de profondeur. Pour avoir plus de monde, Jean-Paul a mis ses bouteilles de côté pour ne sortir que son maillot de bain et depuis c'est une tradition qui perdure. Cette année il est fier d'avoir réussi à embarquer sa petite fille de 10 ans et son fils de 37 ans dans sa baignade de Noël.