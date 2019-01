Plus d'une vingtaine de courageux ont pris le premier bain de l'année à Fécamp

Fécamp, France

11h30, le 1er janvier. Quand la majorité des "réveillonneurs" se prélassent encore sous la couette, ou attaquent à peine le petit déjeuner, d'autres étaient déjà sur la plage de Fécamp. Plus d'une vingtaine de courageux ont plongé dans l'eau froide - pas plus de 10 degrés - de la Manche.

Et c’est parti pour le premier bain de l’année sur le plage de Fecamp 🏊‍♂️🏊‍♀️ pic.twitter.com/1MPtubqemA — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 1, 2019

C'est une tradition à Fécamp, mais également à Dieppe ou Etretat: le bain du nouvel an. Certains y viennent chaque année, d'autres le faisaient mardi pour la première fois. "C'est froid, mais ça fait du bien" , voilà l'avis majoritaire parmi les baigneurs. Revigorant et sain après une période de fêtes chargée en repas et agapes en tous genres.