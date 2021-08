Plus de 1 000 poules adoptées à Pau et sauvées de l'abattoir

Le parking du Zénith de Pau avait des airs de poulailler ce samedi 6 août, en raison d'une vente organisée pour sauver les oiseaux de l'abattoir. 1 050 poules pondeuses de réforme étaient disponibles à la vente, pour être adoptées par des particuliers, venus en nombre se procurer ces animaux. Une opération de sauvetage organisée par l'antenne béarnaise du comité européen pour la protection des animaux (CEPPAF).

250 acheteurs ce samedi

Les poules viennent d'un élevage du Tarn-et-Garonne, à Montesquieu. L'aviculteur n'en a plus l'utilité puisqu'au-delà de 18 mois, ses poules ne pondent plus assez. Il refuse cependant qu'elles soient directement envoyées à l'abattoir, et s'est donc rapproché de l'association pour trouver des particuliers prêts à reprendre les poules.

La vente était organisée par le CEPPAF, une association de défense des animaux © Radio France - Flore Catala

Ils étaient environ 250 à avoir répondu présents pour en acheter. Elles étaient vendues cinq euros, quelques unes ont été également données en fonction des besoins. Une longue file d'acheteurs venus du Béarn, de la Bigorre, ainsi que des Landes s'est donc formée devant les cages bruyantes et odorantes installées sur le parking.

"Une bonne action"

Les particuliers et les familles, munis de caisses ou de cartons, sont repartis avec quelques poules voire parfois des dizaines, pour enrichir leur poulailler. Mais c'est aussi pour faire "une bonne action" témoignent beaucoup d'acheteurs, dont Nicolas, venu avec sa fille : "ce sont des poules à qui on offre une vie correcte et sympathique, et pour nous c'est aussi pour avoir des œufs frais, et ça sert également pour nos déchets alimentaires, que nos poules mangent".

Alain, venu de Mont-de-Marsan, est reparti avec une dizaine de poules parquées dans une caisse © Radio France - Flore Catala

En tout, l'élevage cherche à faire adopter environ 3 500 poules. Après les quelque 1 050 vendues ce samedi, une nouvelle vente aura lieu en septembre pour les 2 000 restantes.