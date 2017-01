Plus de 10.000 euros et plein de petits mots pour Robert Marchand

Un appel aux dons avait été lancé il y a une quinzaine de jours pour arrondir les fins de mois du retraité de 105 ans, devenu mascotte de la course cycliste l'Ardéchoise.

Robert Marchand a de quoi vivre un petit peu mieux. La mascotte de l'Ardéchoise s'est vu remettre ce lundi plus de 400 chèques, plus de 10.500 euros des mains de Gérard Mistler. Le président de la cyclotouriste avait lancé il y a une quinzaine de jours un appel aux dons pour arrondir les fins de mois du retraité de 105 ans. Les dons sont venus d'Ardèche (52 chèques) , de la Drôme (44 chèques) mais aussi de toute la France, et de l'étranger: Etats-Unis, Suisse, Luxembourg. Les chèques étaient toujours accompagnés d'un petit mot, d'une petite lettre.

"C'est la première fois que je le vois verser une larme" - Gérard Mistler

Robert Marchand a été très ému explique Gérard Mistler.

Des audioprothésistes proposent leurs services gratuitement

Robert Marchand voulait s'acheter, entre autres, des prothèses auditives mais étant donné son âge et ses besoins, leur prix était prohibitif: 6.000 euros. Finalement, le cycliste de 105 ans n'aura pas à débourser un centime. En parallèle de l'appel aux dons, 22 audioprothésistes ont proposé de l'équiper gratuitement. Robert Marchand a choisi le professionnel le plus proche de chez lui, en banlieue parisienne.

L'appel aux dons se poursuit. Vous pouvez adresser vos chèques à l'Ardéchoise à Saint-Félicien, en indiquant pour ordre "Robert Marchand".