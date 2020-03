Plus de 100 000 abonnés sur Instagram pour les parodies d'une auxerroise et d'un lotois

Depuis le début du confinement, deux comédiens, Marion Creusvaux, une auxerroise et Julien Pestel, son conjoint originaire du Lot, réalisent des détournements de scènes de films américains sur leur compte Instagram "Creustel" et leur compte twitter. Les réseaux sociaux sont pliés en deux.

Ils ont pris le parti de rire et de faire rire du confinement depuis maintenant une douzaine de jours. Marion Creusvaux, une auxerroise (Yonne) et Julien Pestel, son conjoint lotois, détournent des scènes de films sur leur compte Instagram Creustel pour parler du coronavirus.

Leurs parodies de Dirty dancing, Sixième sens, Le Parrain, Jumenji ou A Star is born, ont séduit en peu de temps 110 000 abonnés, dont quelques noms célèbres. Un succès auquel Marion Creusvaux ne s'attendait pas. "C'était un peu pour faire rire les copains au début" raconte la comédienne bourguignonne " et puis ça a pris une autre ampleur. Le phénomène nous dépasse un peu et ça fait plaisir de voir qu'il y a Jean Dujardin, JoeyStarr et toutes sortes de personnes qui apprécient."

De nouvelles idées

Est-ce que cet engouement va durer? L'actrice qui a joué dans une demie douzaine de films au cinéma, ne se pose pas vraiment la question. "On fait ça sur le moment et après tout dépendra du temps que le confinement durera. Si il se prolonge, peut-être que les gens n'auront plus envie d'en rire", analyse l'auxerroise, "on verra bien".

En tout cas, le couple y prend pour le moment beaucoup de plaisir et pour se renouveler, dans les prochain jours, un détournement de dessin animé est dans les tuyaux. On est impatient de voir ça.