Plus de 108 ans après sa mort, le soldat Charles Lavocat repose enfin à la nécropole nationale de Pierrepont

Plus de 108 ans après avoir été fauché par les balles allemandes sur le champ de bataille, il repose enfin auprès des ses frères d'armes. Charles Henri Lavocat a été inhumé ce jeudi à la nécropole nationale de Pierrepont , dans le Pays Haut.

ⓘ Publicité

Le soldat Charles Henri Lavocat est mort sur le champ de bataille dans la Meuse © Maxppp - Thomas Jeangeorge

En 2017, Son squelette avait été retrouvé lors de fouilles archéologiques préventives menées sur un chantier de construction d'un lotissement à Spincourt, dans la Meuse. Ce soldat du 154e Régiment d'infanterie avait été tué, le 22 août 1914, lors de la sanglante bataille des Frontières , qui avait fait plus de 20 000 morts. Il avait été alors enterré à la hâte, ainsi que 34 autres militaires. Ce cimetière improvisé avait été oublié après la fin de la Première Guerre Mondiale.

Militaires, anciens combattants, élus locaux et les descendants de Charles Lavocat lui ont rendu, ce jeudi, un dernier hommage, une cérémonie haute en symboles.

Recouvert du drapeau tricolore, le cercueil de Charles Lavocat fait son entrée dans la nécropole de Pierrepont, porté par 4 soldats du 94e R-I de Sissone, dans l'Aisne. Il y a plus de 110 ans, c'est dans cette unité que ce jeune agriculteur meusien avait effectué son service militaire. Le lieutenant Colonel Bertrand Blanquefort, qui commande ce régiment, explique que sa présence et celle de ses hommes, sont une évidence et qu'elles participent au " devoir de mémoire ",

Autre symbole : la plaque militaire de Charles Lavocat qui a été retrouvé à Spincourt, a été remis à l'un de ses petits-fils, Daniel Lavocat. C'est ce matricule qui a permis en partie son identification en 2019. Une identification qui a été certifiée à 100% par des test ADN.

Les petits-fils de Charles Lavocat qui portent le portrait de leur grand-père © Radio France - Thomas Jeangeorge

Après la mort de son mari en 1914 et après de vaines recherches de sa dépouille, la femme de Charles Lavocat avait accepté l'idée qu'elle ne retrouverait jamais le corps de son mari. Lorsque que ses petits enfants ont appris plus de 100 ans plus tard que la dépouille de Charles Lavocat avait été enfin localisée et formellement identifiée, ils ont décidé que leur grand-père devait reposer auprès des autres soldats tombés en août 1914. Ces frères d'armes, ce sont ces 34 autres militaires retrouvés à Spincourt et qui n'ont pas pu être identifiés. Leurs tombes sont situés juste à côté de la dernière demeure de Charles Lavocat, comme unis pour l'éternité.