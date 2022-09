Plus de 140 km/h sur un vélo, le pari fou du septuple champion du monde François Pervis

Plus de 140 km/heure à la seule force des cuisses et des mollets. C'est apparemment possible. Le champion mayennais, François Pervis est actuellement aux États-Unis, dans le désert du Nevada. L'ex pistard participe à une compétition unique en son genre. L'objectif est d'atteindre des vitesses folles sur des vélos couchés carénés.

On connaît la passion des Américains pour la vitesse et les gros moteurs. Mais à Battle Mountain, juchée à 1400 mètres d'altitude dans le splendide désert du Nevada, pas de V10 ni de pot d'échappement. Là, les bolides ressemblent à de gros œufs roulant. Des fusées à deux roues si vous préférez. François Pervis est arrivé il y a quelques jours de l'autre côté des États-Unis : "Battle Mountain est une toute petite ville en plein désert du Nevada. C'est l'Amérique. Cela ressemble vraiment à l'Amérique profonde et c'est très dépaysant."

A bientôt 38 ans, François Pervis va tenter de battre un nouveau record. - D.R

Je prends ça comme un championnat du monde

A l'intérieur de ces vélos couchés carénés, le cycliste ou le pilote - on ne sait plus trop - est complètement enfermé. Pervis, l'homme le plus rapide du monde sur un vélo sur la distance d'un kilomètre, pourrait accrocher un nouveau record à son tableau de chasse : "mentalement et physiquement, il faut que je sois vraiment au top. Je prends ça comme un championnat du monde, comme une tentative de record du monde, comme des Jeux Olympiques. J'ai mis les petits plats dans les grands pour optimiser mes chances de réussite. Je ne suis pas du genre à faire les choses à moitié donc je suis à bloc. Je suis super motivé et déterminé pour battre ce record du monde."

Record à battre, 144 km/heure. La fusée Pervis pourrait bien décoller cette semaine dans le Nevada.