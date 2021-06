Plus de 22.000 Européens postulent pour devenir astronaute, un record

C'est un record ! Jamais l'Agence spatiale européenne n'avait reçu autant de candidatures pour devenir astronaute. Plus de 22.000 Européens participent à la compétition qu'elle a lancée, pour seulement 4 à 6 places pour s'envoler dans l'espace en 2022. Ce sont les Français qui sont les plus nombreux à candidater, 7.000 postulants, devant l'Allemagne (3.700) et le Royaume-Uni (1.979).

Trois fois plus de volontaires

L'Agence spatiale internationale avait reçu un peu plus de 8.000 candidatures en 2008, lors de la précédente campagne de recrutement - dont celle de Thomas Pesquet - soit trois fois moins qu'aujourd'hui ! Cette année, la campagne vise un recrutement plus divers, plus féminin aussi. Les femmes sont quatre fois plus nombreuses à candidater.

"Je suis agréablement surprise par l'augmentation du nombre de candidatures féminines. Pour ma sélection en 1985, on était à 10%, on est passé à 15% en 2008, et aujourd'hui on est à 24%... C'est un progrès, qui correspond à peu près à la proportion de femmes qu'on retrouve dans les métiers de l'ingénierie en Europe", a réagit Claudie Haigneré, astronaute et ex-ministre de la Recherche. Un appétit pour l'espace qui s'explique à la fois par le modèle des astronautes dans l'ISS, et par les futures missions lunaires qui seront organisées dans les dix prochaines années, avant Mars.