Plus de 500 kilomètres en vélo avec leurs cinq enfants pour un couple périgourdin

Claire, Romain et leurs cinq enfants partent mercredi matin en vacances à Biscarosse ... à vélo. Un voyage parsemé d'étape pour cette famille de globe-trotter qui roulera plus de 500 kilomètres entre les La Dordogne et les Landes. Même les chaînes télés s'intéressent à cette famille hors du commun.

Ce mercredi matin Romain, Claire et les enfants, âgés de 6 à 11 ans, enfourcheront leur vélo de leur domicile de Marcillac-Saint-Quentin jusqu'à Biscarrosse dans les Landes. Un voyage de plus de 500 kilomètres, mais surtout un vrai défi pour cette famille habituée à bourlinguer. En 14 ans Claire et Romain ont déménagé ... 14 fois.

Valentin, un des enfants, participent à cette belle aventure alors qu'il n'a que 10 ans. "Quand j'étais petit j'avais peur de faire du vélo, mais maintenant j'ai grandi. Faire du vélo permet de profiter de sa famille" raconte le petit garçon. Pendant plusieurs moi, lui et sa famille ont pédalé 50 kilomètres en moyenne le dimanche. "On sortait les vélos, papa nous gonflait un peu les pneus et nous mettions du sirop et de l'eau dans les gourdes. Après c'était parti" explique Corentin, bien entraîné pour l'occasion.

"On travaille au maximum pour pouvoir offrir cette aventure humaine aux enfants". Copier

Des vélos tout neuf, une tente dernier cri, des K-ways parés à toute épreuve, sponsorisés par un célèbre équipementier sportif. Romain est un papa pressé d'en découdre. "Il y aura des épreuves à surmonter. Nous allons sûrement nous perdre à des endroits mais sans défis ce ne serait pas marrant. Si on veut que nos enfants se rendent compte qu'il ne faut pas rester sur un seul acquis ..." décrypte le père pour qui ce voyage est très initiatique. Pour financer cette (grosse) ballade, le couple se débrouille. Romain est plombier chauffagiste de formation. Il cherche un emploi. Claire sa femme enchaîne les petits boulots pour pouvoir financer cette grosse ballade en vélo. "On fait des petits ménages en plus le week-end, on rentre au culot dans les magasins trouver des partenariats.On travaille au maximum pour pouvoir offrir cette aventure humaine aux enfants" sourit la mère de famille.

"Nous avons reçu l'autorisation de l'inspectrice académique pour déscolariser nos enfants au mois d'avril afin de parcourir l'Europe du Nord. On nous a dit que les enfants apprendraient beaucoup plus sur leur vélo qu'à l'école, que le voyage au final c'était la vie"

À la place de s'acheter une maison et de se poser quelque part, on préfère découvrir l'ailleurs. La famille prévoit d'arriver le 15 août à Biscarrosse. Mais elle ne s'arrêtera pas là. L'année prochaine toute la famille partira dans le Nord de l'Europe. "Nous avons reçu l'autorisation de l'inspectrice académique pour déscolariser nos enfants au mois d'avril afin de parcourir l'Europe du Nord. On nous a dit que les enfants apprendraient beaucoup plus sur leur vélo qu'à l'école, que le voyage au final c'était la vie. Nous remercions d'ailleurs les maîtresses et les écoles qui sont réceptives à nos projets" déclare Claire. Plusieurs chaines de télévisions sont déjà intéressées pour suivre les aventures de cette famille de globe-trotter. En attendant vous pouvez suivre les aventures de la famille sur leur page Facebook 7 à Bicyclettes.