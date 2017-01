Plus de cinquante ans après, deux Tourquennois racontent en BD leur périple à vélo

Deux frères tourquennois racontent leur voyage à vélo dans les années 60, depuis le Nord jusqu'à Saint-Etienne...en bande-dessinée ! Un joli périple estival le long des routes françaises, que l'un d'eux a mis trois ans à dessiner. De nouveaux exemplaires sont d'ailleurs en cours d'impression.

Nous sommes le 14 juillet 1963, Jacques Anquetil remporte le 50ème Tour de France. Mais trois jours plus tôt, deux frères tourquennois de 16 et 18 ans ont réussi leur propre défi à vélo.

Cet été-là, Philippe et Jean-Luc Brulein, deux ados du quartier de Brun-Pain décident de rejoindre Tonton Marcel, qui habite dans le sud, près de Saint-Etienne. Ils y vont presque tous les ans mais cette fois-ci, ce sera à vélo. Le 6 juillet, ils enfourchent leurs deux bécanes d'occasion, sans dérailleur et une seule vitesse. Ils transportent en même temps tout leur barda : tente, réchauds, sacs de couchage et surtout, les chapeaux !

Du Nord vers le Sud, ils ont parcouru 750 km, plus de la moitié de la France

Tourcoing, Melun, Fontainebleau, Nevers, Roanne près de Lyon. Une semaine de périple, six étapes, 120 kilomètres par jour jusqu'à la destination finale, Sury-le-Comtal, près de Saint-Etienne. Aller et retour, au total les courageux en ont avalé 1500, des kilomètres. Dont une grosse partie sur la nationale 7.

Philippe et Jean-Luc se se souviennent de quelques détails : les nuits au camping pour deux francs, à l'époque, les pauses dans les villages pour profiter des fontaines à eau, de la chaleur, des cartes postales envoyées à la famille pour la tenir au courant de leur épopée. Et ils ont eu de la chance : pas une goutte d'eau ni une seule crevaison !

Tous les dessins sont de Philippe Brulein, féru de dessin mais qui n'imaginait pas publier un jour une bande-dessinée ! © Radio France - Camille Marigaux

Ils publient aujourd'hui leur bande dessinée, "En Vélo vers Saint-Etienne". Ce sont 61 pages en noir et blanc. Tous les dessins sont de Philippe, qui s'est aidé des quelques documents retrouvés par son frère une cinquantaine d'années plus tard. Des tickets de caisse, quelques cartes pour leur parcours, quelques photos et surtout une bonne mémoire.

Au total Philippe a croqué 52 monuments, 28 véhicules d'époque et même quelques jolies filles croisés pendant leur périple. Trois ans de travail qui récoltent leurs fruits : les 100 exemplaires imprimés sont partis en deux mois ! Une nouvelle commande vient d'être passée pour tirer d'autres BD.

"En Vélo vers Saint-Etienne", 5 euros. Pour réserver un exemplaire, contacter Jean-Luc Brulein au 06 86 53 66 38