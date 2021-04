Plus de deux mètres cinquante pour 120 kilos : un Vosgien pêche un silure titanesque dans la Moselle !

C'est ce qu'on appelle faire une belle prise. Une très belle prise même ! Le week-end dernier, Romain Lassero est allé pêcher avec un ami dans la commune de Frouard (Meurthe-et-Moselle). Ce Vosgien, originaire de Saint-Nabord, est un mordu. Il pêche depuis son enfance. "Nous sommes arrivés très tôt, sur les coups de 6 heures. Jusqu'à, 14 heures, rien, aucune prise. On était entourés d'autres pêcheurs en plus", raconte le principal intéressé.

Presque un record du monde !

Il décide alors de changer d'endroit. Une tactique payante : "Au bout d'une minute, tac ! Au moment de remonter ma ligne, j'ai vu une énorme tête arriver entre mes jambes. Le premier truc que je me suis dit, c'est que j'allais rester jusqu'à 21h s'il le fallait, mais j'allais ramener ce poisson !" S'en suit alors une lutte acharnée de 45 minutes pour ramener le silure sur la berge. Romain Lassero finit avec les genoux et les mains complètement écorchés.

Le poisson a été relâché ensuite - Romain Lassero

Au même moment passe un garde pêche de la Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle. "Il prend la mesure. Et là j'entends 2m57 ! J'en revenais pas !", explique le Vosgien. L'animal pèse environ 120 kilos. A titre de comparaison, le plus grand silure pêché et homologué mesurait 2m74 ! Pour Romain Lassero, c'est un souvenir impérissable : "C'est le poisson d'une vie. C'est celui que je cherchais..." Le poisson chat a été relâché à l'eau ensuite.