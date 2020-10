Plus de sept seniors sur dix ont une vie sexuelle épanouie

Alors que débute une semaine consacrée à mettre en lumière les anciens, la Semaine bleue, la société de services à la personne Oui Care partage son étude sur la vie sexuelle des plus de 60 ans. Parmi les sondés, 72% disent avoir une vie sexuelle épanouie, comme l'ensemble des Français. Près de la moitié affirment même avoir au moins une relation sexuelle par semaine, c'est à peine dix points de moins que les moins de 60 ans. "Pourquoi il faut être jeune, beau, riche, intelligent pour s'envoyer en l'air ?!" s'agace gentiment Nina, 67 ans, dans les rues du Mans (Sarthe). "Les petits câlins c'est plaisant quand même, ça fait du bien à la tête ! Et au corps..."

Plus on avance en âge et plus on est libéré

Grâce aux années, beaucoup se détendent, se détachent des complexes, se sentent mieux dans leur peau et donc avec l'autre. "Je trouve que c'est mieux aujourd'hui ! assure Annick, 75 ans. Plus on avance en âge et plus on est libéré, on s'autorise des choses différentes, il y a la maturité aussi, on se lâche !"

Au fil des années, la sexualité évolue, autant que le corps change. "Les hommes vont être un peu moins performants, puis les femmes, après la ménopause, il peut y avoir des petits problèmes de désir... C'est plus dans le lien, c'est plus dans l'amour, dans les caresses, dans le "être ensemble"", explique Corinne Riest, sexologue au Mans.

Les seniors célibataires qui font appel à des agences matrimoniales pour trouver l'âme sœur recherchent l'amour, et tout ce qui va avec, comme le sexe.