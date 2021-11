La ville de Neuf-Brisach (Haut-Rhin) peut s'enorgueillir de présenter le plus grand sapin de Noël d'Alsace. Un épicéa venu d'une forêt du massif vosgien, un arbre haut de 30,50 mètres. Il a été installé sur la place d'Armes, au centre de cette cité bâtie par Vauban.

Au jeu du plus grand sapin de Noël d'Alsace, c'est Neuf-Brisach qui gagne

Les villes d’Alsace rivalisent dans cette forme de compétition qui vise à désigner le plus beau marché de Noël. A Neuf-Brisach, cité rendue célèbre par ses fortifications dues à Vauban, on a fait un autre pari, celui d’ériger le plus haut sapin de Noël d’Alsace sur la place d’Armes.

L'arbre est un épicéa sélectionné par l'office national des forêts (ONF) qui provient d'Orbey dans le massif vosgien. II mesure 30 mètres 50, soit 50 centimètres de plus que le sapin qui trône place Kléber à Strasbourg. Cela constitue une fierté pour les habitants de cette petite ville de 2000 âmes et pour son maire Richard Alvarez.

Nous voulons aussi avoir de belles choses, qu'on parle de nous"

Le sapin sera à découvrir illuminé dès le 26 novembre et jusqu'à la mi-janvier. Pas de folie des grandeurs pour la décoration. La ville a investi 16 000 euros, transport du sapin compris. C’est dix fois moins que Strasbourg, selon le maire. Le marché de Noël sera plus modeste aussi, durant trois jours seulement, les 10, 11 et 12 décembre.

La ville de Neuf-Brisach édifiée par Vauban est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.