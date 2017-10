Plus que six kilomètres avant le sommet du Kilimandjaro pour Yann Jondot, l'élu breton paraplégique

Il n'est plus qu'à six kilomètres du sommet du Kilimandjaro. Yann Jondot, maire paraplégique de la commune de Langoëlan, en Bretagne (Morbilhan), doit achever son ascension du sommet de l'Afrique ce mardi. Parti de 4.700 mètres, il doit atteindre, sur sa joëlette, le sommet à 5.895 mètres !

L'équipe de Yann Jondot va bientôt atteindre les fameuses neiges éternelles du Kilimandjaro. Mais elles ne seront très bientôt plus éternelles. Si elles ont fasciné au point que quelques-uns les ont chantées, la réalité est bien moins sympathique. Abel est le guide tanzanien de l'expédition de Yann Jondot. Il monte le Kili depuis 13 ans, "ça a beaucoup, beaucoup fondu" explique-t-il, "peut-être dans dix ans on ne verra plus ce qu'on voit aujourd'hui. Même si on voit encore quelques blocs, ça fait mal au cœur de se dire que mes enfants ne verront peut-être pas ce que je vois".

De sa Joêlette, Yann Jondot aperçoit ces derniers blocs de neige. Presque avec nostalgie... "J'aimerais que les gens ne se retrouvent pas dans ma situation en se disant 'j'espère que je ne suis pas le dernier'. C'est vraiment fabuleux. Le Kilimandjaro sans les neiges éternelles, ce n'est pas le Kilimandjaro".

Les neiges éternelles du Kilimandjaro paraissent bien minuscules, aujourd'hui, en 2017. © Radio France - Bruno Blanzat

La "Montagne de la Splendeur"

Comme dans plusieurs endroits du monde, le réchauffement climatique est la raison principale de cette lente disparition des mythiques neiges de la "Montagne de la Splendeur" son nom en swahili. Grand amoureux de la montagne, le sportif Arnaud Chassery demande aux chefs d'état d'agir !"On a beau nous demander, à nous, petits gens, de faire des efforts, c'est surtout les grands de ce monde qui ont les clés et qui pourraient se donner les moyens de préserver cette nature fantastique. Parce qu'on a besoin de cette nature, il n'y a rien de mieux pour émerveiller un être !"

En un siècle, le Kili a perdu 80% de sa surface enneigée pour deux kilomètres carrés aujourd'hui. Conscient du phénomène, le gouvernement tanzanien lutte contre la déforestation et plante des arbres. Car si le crane du Kilimandjaro n'est plus blanc à l'avenir, les conséquences seront désastreuses selon Isabelle Chemin, habituée de ce pays. "S'il n'y a plus de neige et plus de glacier, il y aura beaucoup moins de monde. Les guides vont se sentir en péril dans leur métier et il faut surtout penser à l'agriculture. Au pied du Kilimandjaro, il y a de grandes plaines fertiles grâce à cette eau qui coule et s'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus de grandes plantations de café et de canne à sucre. Plantations qui font la richesse de cette plaine de Moshi, donc c'est une gros soucis oui" se désole-t-elle.

Les neiges éternelles du Kilimandjaro, en 2016. © AFP - Leemage

Pour les spécialistes les moins optimistes, les neiges éternelles du Kilimandjaro, que beaucoup connaissent de part les livres scolaires, auront fondu d'ici... dix ans..

Les neiges éternelles du Kilimandjaro, il y a onze ans, en 2006. © AFP - Tony Crocetta

© Radio France - Denis Souilla

