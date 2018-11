EN IMAGES - Plusieurs centaines de pigeons colonisent l'église d'un village de Côte-d'Or

21000 Dijon, France

Depuis près d'un an 500 à 800 pigeons ont élus domicile dans le clocher de l'église de Lux, village de 550 habitants, dans le canton d'Is-sur-Tille. La mairie s'est faite surprendre par cette installation sauvage et la très rapide prolifération de ces volatiles. Le problème c'est que ces animaux produisent énormément de déchets et seraient source de risques sanitaires. Pour vous donner une idée, dans le beffroi de l'église, il y aurait douze tonnes de fientes à évacuer !

Timothée Josselin est équipé pour cette délicate mission © Radio France - Thomas Nougaillon

Après plusieurs tentatives infructueuses, notamment l'intervention de chasseurs, la mairie fait appel depuis une semaine à l'entreprise Côte-d'Orienne "Fauconnerie Team" basée à Labergement-lès-Seurre et à la SARP, leader français de l'assainissement, filiale de Véolia. Timothée Josselin, gérant-fondateur de Fauconnerie Team au sujet de ces pigeons: "il s'agit d'une colonie invasive de pigeons biset qui a pris ses quartiers dans le clocher et qui par sa densité a colonisé toute la ville et généré une dizaine de tonnes de fientes".

Timothée Josselin au sujet de ces pigeons Copier

Que vont faire ces spécialistes ?

"L'idée est d'assainir un peu le clocher qui était dans un état presque dramatique. En collaboration avec la SARP on traite depuis mercredi dernier une grosse partie des souillures. Et maintenant on va attaquer la partie régulation. Cela veut dire capturer, faire peur, mettre des moyens techniques et technologiques pour que cette colonie ne revienne plus."

Plusieurs facteurs expliquent cette "invasion" selon Timothée Josselin Copier

Sous la charpente les salariés des deux sociétés sont à pied d'oeuvre. Dans un premier temps il faut tout nettoyer. © Radio France - Thomas Nougaillon

En raison des risques de chute sur le vieux plancher au niveau des cloches certains sont équipés de cordes et de mousquetons © Radio France - Thomas Nougaillon

Comment expliquer cette invasion ?

A raison de deux à trois gros chantiers tous les mois la société de Timothée Josselin possède un carnet de clients bien rempli et un an d'intervention devant elle. Plusieurs facteurs expliquent la présence très remarquée des pigeons. "Il faut savoir que ces animaux au départ viennent du Nord de l'Afrique et n'ont rien à faire chez nous".

Désormais, croisés avec des pigeons de fermes et des pigeons d'élevage -et sûrement avec le réchauffement climatique- ils ne migrent plus". Pour Timothée Josselin ces animaux sont des nuisibles comparables aux rats. "Un pigeon c'est 12 kilos de fientes par an. Un couple de pigeons est capable d'effectuer cinq à sept nichées par an. Donc si vous laissez faire et qu'en plus vous les nourrissez : 100 animaux deviennent 600 au bout d'un an".

Les employés des deux sociétés frottent le bois avec des raclettes, au début ils ont eu du mal à se mouvoir tellement l'épaisseur de fientes était épaisse. © Radio France - Thomas Nougaillon

Les entreprises resteront sur place jusqu'à fin janvier

Pour Renaud Lehmann, le maire de Lux, il était donc grand temps de passer à l'action. "Ces animaux ont commencé à devenir problématique pour tout le voisinage mais aussi pour l'église elle même. J'ai même craint un risque sanitaire car les pigeons sont vecteurs de pas mal de germes, de maladies, de microbes" s'alarme le premier magistrat du village.

Renaud Lehmann se souvient des épisodes de grippes aviaires et ne souhaite pas exposer sa population au moindre risque. "Il faut impérativement que l'on nettoie et que l'on désinfecte toute l'église. C'est un programme qui doit durer jusqu'à fin janvier."

Le programme d'éradication va durer jusqu'à fin janvier explique le maire de la commune, Renaud Lehmann Copier

Les escaliers témoignent encore des dégâts occasionnés par ces oiseaux © Radio France - Thomas Nougaillon

TImothée Josselin devant l'un des pièges, une cage où sont retenus les pigeons capturés. © Radio France - Thomas Nougaillon

L'église va bientôt être rendue aux fidèles

Depuis une semaine les habitants se sont habitués à voir les camions des sociétés et un cordon de rubalise qui condamnent l'entrée de l'église. De temps en temps ils aperçoivent le manège de drôles de personnages habillés comme des cosmonautes. Ce sont les salariés des deux sociétés qui revêtent leurs Équipements de Protection Individuelle (EPI) pour se protéger des poussières. Masques sur le visage et combinaisons intégrale sur le dos -comme le veut la procédure- ils effectuent des allers-retours entre les hauteurs du clocher et la nef où ils stockent leurs sacs poubelles.

Quelques pigeons dans l'une des cages © Radio France - Thomas Nougaillon

Sous la charpente ils frottent, grattent, nettoient le bois pour enlever parfois jusqu'à plusieurs centimètres de fiente sèche. Certains sont même équipés de cordes et de mousquetons afin de se protéger des chutes sur les planchers un peu fatigués et potentiellement dangereux. Malgré tout, l'édifice religieux, fermé au public depuis quelques jours doit rouvrir dans les toutes prochaines heures.

Une opération qui va coûter une petite fortune à cette petite commune

Coût de cette opération : 19 000 euros pour le piégeage et la destruction des pigeons et le nettoyage du clocher. La moitié des animaux capturés dans de grandes cages métalliques sont donnés à des pigeonniers, l'autre moitié est euthanasiée. Le but selon Timothée Josselin est d'éradiquer la colonie de pigeons à 80% pour éviter qu'une autre vienne prendre sa place. Ensuite la plupart des accès en haut du clocher devront être condamnés.