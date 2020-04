Points lumineux dans le ciel alsacien : il s'agit des satellites Starlink d'Elon Musk

Le phénomène en a intrigué plus d'un... Samedi 19 avril au soir, de petits points lumineux bougeaient dans le ciel alsacien, à vitesse constante. Il ne s'agit ni d'avions ni de vaisseaux extraterrestres, mais de mini-satellites de télécommunication du constructeur aérospatial SpaceX, confirme Météo Suivi Alsace dans un communiqué. Ce projet baptisé Starlink a pour objectif de déployer des milliers de satellites en orbite, afin d'offrir un service Internet à haut débit sur l'ensemble de la planète. Les points lumineux ont été observés ces derniers jours depuis plusieurs points en France et dans le monde.

Les satellites Starlink de l'entrepreneur Elon Musk avait déjà été observés dans le ciel d'Alsace, notamment en mai 2019 lors du tout premier lancement de 60 satellites. Près d'un an plus tard, d'après Météo Suivi Alsace, il s'agissait cette fois "des satellites lancés ces derniers mois par la société SpaceX et plus exactement les satellites de la salve 5 et 6 envoyées le 17 février et 18 mars 2020".

Ce phénomène de points lumineux agace certains astronomes, qui estiment que leurs observations du ciel s'en retrouvent faussées. Il devrait devenir plus fréquent au fil du temps avec la multiplication des satellites de télécommunication.