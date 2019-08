Poiseul-la-Ville-Et-Laperrière : nos agriculteurs ont la Côte-d'Or en cathéter

Poiseul-la-Ville-et-Laperrière - France

Une vidéo bien partie pour "buzzer" sur internet! On la doit aux Jeunes Agriculteurs du canton d'Aignay-Baigneux. Ils ont décidé de rejouer le clip de la célèbre chanson "à nos souvenirs" du groupe "Trois cafés gourmands". Dans la chanson originale on vante la Corrèze, l'amitié et la famille. Mais dans cette version 100% Côte-d'Orienne les agriculteurs et leurs familles font la promotion du "Festiv'Agri 2019", la fête de l'agriculture qui se tient cette année à Poiseul-la-Ville-Et-Laperrière. Commune rurale à 45 kilomètres au Nord-Ouest de Dijon, dans le canton de Châtillon-sur-Seine, où visiblement on ne s'ennuie pas!

10 jours de tournage

Ce clip a demandé 10 jours de tournage et une demi-journée de montage. Dans cette version, très pro, nos agriculteurs chantent qu'ils ont "la Côte-d'Or en cathéter"! Thibaut Riotte membre des Jeunes Agriculteurs (JA) du canton d'Aignay-Baigneux est l'un des deux "réalisateurs" du clip. "C'est une chanson qui a beaucoup plu, qui a fait le buzz et on a voulu la réadapter à notre sauce. C'est partie d'une réunion, on voulait faire un hymne propre aux JA d'Aignay-Baigneux, dans le clip on voit une vingtaine de nos adhérents".

Le précédent "Festiv'Agri" à Poiseul-la-Ville-Et-Laperrière s'était tenu en 2016 - FaceBook - JA

Un drone, un stabilisateur professionnel : ils ont sortis de gros moyens

Dans cette vidéo on peut voir les agriculteurs s'amuser dans un vaste champ. La réalisation est digne de professionnels. "On a sorti les gros moyens -avoue Thibaut Riotte- on a fait certaines prises de vues avec un drone. Pour les connaisseurs on a également utilisé un stabilisateur Osmo pour prendre des séquences vidéos en statique".

"Faire de la pub"

Marjolaine Perraudin, chargée de communication des Jeunes Agriculteurs de Côte-d'Or apparaît dans ce clip dont elle la co-réalisatrice. "Ce qui est sympa c'est que tout le monde y a mis du coeur! Tout le monde était content de le faire. On a rigolé pendant tout le tournage du clip!" Un clip qui a été tourné en partie près des structures en bottes de paille. "Ce sont ces structures que l'on trouve en bordure de route et qui nous servent à faire de la pub".

"Une belle bande de copains"

Une chanson qui représente beaucoup pour nos agriculteurs poursuit Marjolaine Perraudin. "Elle représente un peu les JA du canton. Les paroles décrivent toute leur vie, leur quotidien. Ces agriculteurs sont avant tout une belle bande de copains. Dans la vie de tous les jours ils sont tout le temps ensemble! D'ailleurs dans le clip on sent qu'ils sont contents d'être là!"

L'importance de la transmission

Dans la vidéo on voit aussi des gamins et ce n'est pas un hasard explique Thibaut Riotte. "Ce sont des enfants de nos adhérents. On voulait apporter une touche de jeunesse et de fraîcheur d'autant que ce clip est aussi un prétexte pour évoquer ce qui est important pour nous : les générations et la transmission des exploitations".

La fête se tient le 31 août et le 1er septembre, le programme est copieux! - FaceBook JA

Le clip vu des dizaines et des dizaines de fois sur le net!

Postée sur YouTube ainsi que sur la page FaceBook des JA d'Aignay-Baigneux lundi soir, ce mardi la vidéo avait été vue plus de 5 600 fois et partagée à 550 reprises! Vous pourrez également chanter cette chanson avec les agriculteurs en version karaoké lors du "Festiv'agri 2019" fin août-début septembre. Au programme de cette fête de l'Agriculture de Poiseul-la-Ville-Et-Laperrière : le 31 août un concert et un "agri-run, course à obstacles de 7 kilomètres. Le lendemain, 1er septembre, place au concours de bovins, du saut à l'élastique et à un moissbat-cross.