Poisieux : un survolté du jardinage

Les recherches sur l'électroculture se sont arrêtées il y a une centaine d'années. Cela consiste à injecter dans le sol quelques milliwatts d'électricité, grâce à deux électrodes pour favoriser la production de nutriments : " L'électricité dans le sol, c'est quelque chose qui est naturel " explique Arnaud Colombier. " Notamment, parce que beaucoup de réactions chimiques se font dans le sol. Ce sont, à la base, des réactions électriques. On a juste un effet amplificateur. On va jouer sur la dissociation de l'eau qui est présente dans le sol pour augmenter ces effets et avoir un impact sur la production de nutriments qui favoriseront la croissance des plantes. C'est comme pour les humains, quand on mange mieux, on grandit ou on grossit plus vite."

De part et d'autre du pot, deux électrodes alimentées par un boîtier solaire © Radio France - Michel Benoit

On n'agit donc pas directement sur la plante. Encore faut-il que votre sol soit bien vivant pour ça fonctionne. Arnaud Colombier assure obtenir des résultats spectaculaires : " J'ai un potager de 800 mètres carrés. La moitié sert de zone témoin et j'applique l'électroculture sur l'autre moitié. La récolte peut varier du simple au double. C'est très visible par exemple sur les haricots blancs, les fèves, mais ça marche aussi pour tous les légumes."

Une électrode planté sur ce jeune noyer pour évaluer l'apport de l'électricité injectée dans le sol de cet arbuste. © Radio France - Michel Benoit

L'électricité est produite avec des panneaux solaires. Ce chercheur sait qu'il casse les codes. Pas facile de convaincre le grand public : " Mes détracteurs me disent que si cela fonctionnait aussi bien, cela se saurait. N'oublions pas que cette technique a été abandonnée dans les années 1920 quand sont arrivés les engrais chimiques qui donnaient des résultats très spectaculaires. Aujourd'hui, nous avons perfectionné l'électroculture avec des appareils modernes, plus efficaces. Quand on voit les résultats de l'agriculture intensive dont les intrants ont tué les sols, on doit se poser les bonnes questions. Et la crise en Ukraine va provoquer un manque d'engrais pour l'agriculture qui posera d'énormes difficultés. "

Arnaud Colombier travaille sur d'autres domaines comme les effets d'une construction pyramidale sur un sol fertile. © Radio France - Michel Benoit

Arnaud Colombier produit des boîtiers d'électroculture qu'il vend sur internet. Quelques maraîchers bio, assure t-il, ont adopté sa technique particulièrement respectueuse de l'environnement.