Poisson d'avril : Domme ne va pas démonter ses portes pour le Tour de France !

France Bleu Périgord, à l'initiative de la bastide de Domme, vous a fait un poisson d'avril. La ville ne va pas démonter ses portes médiévales en pierre pour le passage du Tour de France cet été !

Qui a cru au poisson d'avril de France Bleu Périgord ? L'idée vient de la bastide de Domme. À l'occasion du passage du Tour de France le 11 juillet prochain dans le village, une première, le maire a voulu faire le buzz.

"On avait des travaux sous les portes donc j'ai eu cette idée"

Jean-Claude Cassagnole ne pensait pas recevoir autant d'appels après l'annonce de ces travaux. Ce samedi 1er avril sur France Bleu Périgord, le maire de Domme annonçait que les portes médiévales de l'entrée de la cité allaient être démontées pour élargir le passage des coureurs dans l'étape Périgueux-Bergerac. Il s'agissait d'un poisson d'avril.

►► Le poisson d'avril : Domme va démonter ses portes médiévales

Le maire a reçu des appels de toute la France "les gens mettaient en avant le coup financier d'une telle opération [...] il y a même une de mes filles qui m'a appelé de Paris pour me dire que c'était dégueulasse de faire ça! [...] j'ai continué à mentir jusqu'à minuit !".

Le buzz sur Facebook

Sur la page Facebook de France Bleu Périgord vous êtes, à ce jour, plus de 240 à avoir posté un commentaire sur notre article et il a été partagé plus de 700 fois. La plupart de nos auditeurs ont détecté le poisson d'avril "On est quel jour aujourd'hui ? Bien essayé" commente Thomas. Roger nous flatte "on ne peut faire mieux pour un 1er avril", "Oh le gros poisson" commente plutôt Micheline.

Certains d'entre vous sont quand même tombés dans le piège, et c'était le but. Laurent nous a beaucoup fait rire avec son commentaire " J'ai insulté cette info pendant 5 minutes devant ma tablette..quand à un moment je me suis dit, quel con tu es!". Merci à tous pour vos messages et à l'an prochain !