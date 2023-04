Poisson d'avril : Robert Pattinson joue le facteur Cheval, Olivier Giroud investit à Romans, vous y avez cru ?

Les internautes ne manquent pas d'imagination lorsqu'il s'agit de blaguer sur les réseaux sociaux. On vous fait le best of des poissons d'avril en Drôme Ardèche.

Quand le Palais Idéal de Hauterives s'amuse imaginant un prochain tournage américain avec Robert Pattinson dans la peau du facteur Cheval. © Maxppp - Britta Pedersen Et vous, êtes-vous tombés le piège du poisson d'avril ? Ce samedi 1er avril 2023 sur Facebook, une publication du Palais idéal du facteur Cheval interpelle ! Le site est heureux d'annoncer que le facteur Cheval sera au cœur d'une production américaine. Dans le rôle du facteur Cheval, un vampire bien connu a été retenu : Robert Pattinson. C'est évidemment un poisson d'avril, Robert Pattinson ne devrait pas encore succéder à Jacques Gamblin, l'acteur principal du film "l'Incroyable Histoire du facteur Cheval" sorti en 2018. "Intéressant à découvrir si ce n'est pas un poisson d'avril" réagit en commentaire une internaute. Robert Pattinson dans la peau du facteur Cheval ? Il n'en fallait pas plus pour espérer des retombées économiques pour cette autre personne qui commente "espérons que cela soit bénéfique pour le tourisme." Même les entreprises font de l'humour. Sur sa page Facebook, Milémil la marque de chaussures Romanaise détourne la Une du journal local, le Dauphiné Libéré. En photo de Une, le footballeur Olivier Giroud est aux côtés de la co-fondatrice de la marque Milémil. Le titre ? "Olivier Giroud investit dans les crampons made in France". La publication parodique livre même un extrait de l'article : "L'entrepreneuriat me tente depuis longtemps, nous confiait Olivier Giroud. La rencontre avec Isabelle Dhume, m'a permis de franchir le pas. En effet, la société Milémil, spécialisée dans les chaussures de foot fabriquées en France et basée à 30 minutes de la région Grenobloise, où a grandi Olivier Giroud, avait tout pour lui plaire : savoir-faire, et valeurs humaines fortes." "Ce matin, je passais en VTT tranquillement près de la ligne à Largentière et voici ce qui s'est passé, j'ai juste eu le temps de dégainer mon portable pour une photo", écrit l'administrateur de la page Largentière Ardèche France. Un cliché étonant de plusieurs poissons d'avril. Des investisseurs chinois pour racheter une clinique dans un village Drômois d'un seul habitant ! Les rédacteurs du magazine What'Up Doc se sont amusés en publiant un article humoristique qui titre "une clinique de la Drôme rachetée par des investisseurs chinois". Cette clinique serait installée dans la commune d'une seule âme de Rochefourchat. "Ce n'est que le début" s'inquiète une personne en commentaire qui s'est évidemment faite piéger par un poisson d'avril de plus.