Ils sauvent la vie d'Ernest, le poisson rouge

Bagnols-sur-Cèze, France

La clinique vétérinaire de la Croix Bleue à Bagnols-sur-Cèze est habituée à soigner des animaux exotiques. Le Dr David Gilles, l'un des 3 associés qui l'a gère est en effet un spécialiste des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Il a donc dit oui tout de suite quand il a fallu opérer Ernest, un poisson rouge "voile de Chine" d'une tumeur à l’œil. "Nous on part du principe que tout animal, quelque taille qu'il ait ou quelque espèce que ce soit, on peut lui prodiguer des soins, y compris des soins de haut niveau, comme de la chirurgie."

10 minutes d'intervention, 1 heure en post opératoire

Retirer une tumeur sur un poisson de 25 cm n'est pas une chose très simple. Le plus compliqué, ça a surtout été de pouvoir continuer à irriguer ses branchies pendant l'opération. Ernest a donc été plongé dans un bain d'anesthésie. Une fois endormi, il a été placé sur une table irriguée avec de l'eau puis couvert de compresses humides pour éviter aux écailles de se déshydrater. "Moi j'ai opéré et j'avais un vétérinaire qui n'était là que pour l'anesthésie. Il maintenait un tube au niveau de la bouche du poisson pour lui envoyer de l'eau et de l'anesthésique. " L'opération s'est déroulée avec succès. Elle a duré 10 minutes. Il a ensuite fallu une heure de soins pour que le poisson récupère complètement.

Le Dr David Gilles a procédé à l'opération d'Ernest Copier

Ernest va très bien

La tumeur et l’œil enlevés, Ernest a été placé dans un aquarium spécial pour éviter toute infection. Pendant 10 minutes, tous les jours, on le trempe dans un bain de béthadine pour la cicatrisation. Aujourd'hui, il va très bien. Grâce à cette intervention, Ernest va pouvoir continuer à couler des jours heureux. "Ce sont des poissons qui peuvent vivre jusqu'à 30 ans !"