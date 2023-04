Poissons d'avril : des dameuses qui fonctionnent à la raclette et des cours de ski pour chiens

Vous y avez cru ? Pas facile de démêler le vrai du faux en ce samedi 1er avril. On a vu fleurir pas mal de canulars sur internet, comme cette fausse vidéo du plus haut toboggan du monde autour de la Tour Eiffel à Paris , censé être inauguré cet été. Même chose chez nous en Savoie et en Haute-Savoie, avec beaucoup de blagues et des internautes qui cette année encore sont tombés dans le panneau.

Certains n'ont pas hésité à y aller de leur petit commentaire révolté quand ils ont appris la mise en place d'une future "taxe Mont-Blanc", annoncée sur Facebook par "la Place du village" qui cite le ministère de l'Économie et des Finances. Une taxe pour tous les habitants qui voient le Mont-Blanc depuis leur fenêtre, avec à la clef une recette estimée à 23 millions d'euros et un possible élargissement au Mont-Saint-Michel, à la Dune du Pilat ou encore lac d'Annecy. Pas de panique, il s'agit bien d'un poisson d'avril.

Cours de ski pour chiens et fromage à raclette comme carburant pour les dameuses

Nos stations de ski aussi ont essayé de piéger les internautes. Comme la Plagne, qui a annoncé par une petite vidéo l'ouverture de la première école de ski pour chiens.

Val d'Isère de son côté nous propose un reportage digne des meilleures chaînes d'info pour nous apprendre que les dameuses de la station fonctionnent désormais grâce à nouveau biocarburant... fabriqué avec les croûtes de fromage à raclette.

Les dameuses de Val d'Isère fonctionnent désormais au biocarburant de fromage

Le pape François à Glisse en Cœur en 2024 ?

On a aussi vu sur Twitter le sénateur de la Haute-Savoie Loïc Hervé révéler que le pape François allait participer à Glisse en Cœur 2024, le tout accompagné d'une photo du souverain pontife en doudoune blanche. Il s'agit en fait d'un photomontage créé par un logiciel d'intelligence artificielle . Encore une blague et une preuve de plus qu'il faut parfois se méfier de ce qu'on voit ou ce qu'on lit sur les réseaux sociaux.