Poissons d'avril : un bon cru girondin

Bordeaux, France

Un vignoble qui se met à la production de glaces, des ballons de rugby à écailles, une déclaration de guerre entre chocolatines et pains au chocolat...en Gironde, la tradition des poissons d'avril a été respectée. Florilège.

Invité surprise à la Fête de la Confluence à Libourne

Pour son poisson d'avril, la Ville de Libourne s'est appliquée : publication de bon matin sur leur page Facebook, et intervention aussi sérieuse que malicieuse du maire, Philippe Buisson, sur nos antennes. Il annonce la venue de Kim Jung-Un, dirigeant de la Corée du Nord, à la Fête de la Confluence à Libourne. Dans le secret de la blague, France Bleu Gironde a pu constater que certains avaient mordu à l'hameçon, puisque des auditeurs ont appelé pour vérifier l'information...qui n'était qu'un poisson.

Le poisson d'avril de la Ville de Libourne - Capture d'écran Facebook

Quelques frayeurs gustatives...

On a frôlé l'incident diplomatique entre Paris et Bordeaux lorsque le site internet "Bons Plans Bordeaux" a annoncé la fin de la chocolatine ! En raison de "l'afflux de Parisiens" à Bordeaux, la Ville aurait pris la lourde décision d'officialiser l'appellation "pain au chocolat"...autre frayeur gourmande, le Château Ducru-Beaucaillou, un grand cru girondin classé, annonce arrêter le vin pour devenir glacier ! La raison ? Le vin, ça ne se vend pas sur les plages ni dans les fast food, du coup la glace c’est plus rentable… le propriétaire du château en personne a tourné une vidéo promotionnelle, et en anglais s'il vous plaît, pour présenter sa vraie fausse glace.

Fin des chocolatines ❗



La ville de Bordeaux a validé le terme "pain au chocolat" 😨https://t.co/X8iPTaCPET — Bons Plans Bordeaux (@BonsPlansBordx) April 1, 2019

Des ballons qui ne tournent pas rond

Les poissons sportifs se ressemblent à l'UBB et aux Girondins de Bordeaux. Rugby et foot ont fait la promotion de nouveaux (faux) ballons. Un œuf de dragon magnifique pour l'UBB, en hommage à la série Game of Thrones qui va bientôt entamer son ultime saison. Pour les Girondins, ce sera un ballon rectangulaire, idéal pour les pieds carrés...mais franchement pas pratique pour affronter l'OM ce vendredi !