Poitiers: course des serveuses et garçons de café, une première depuis 1989

Pour la première fois depuis 1989, une course des serveuses et garçons de café s’est déroulée dans le centre-ville de Poitiers, samedi 10 septembre. L'objectif : rendre plus visible leur métier.

Une carafe d'eau, un verre de vin, une pinte de bière, au fur et à mesure de la course, le plateau de Marie se remplit. Ils sont 17 participants sur la ligne de départ, à partir au compte-goutte. Damien est le dernier, le plus ancien des serveurs: " C'est le seul moment où dans notre métier on est un peu représenté". L'une des raisons de cette compétition, rendre plus visible les métiers de bouche et d'hôtellerie, souligne aussi l'une des organisatrices, Fabienne Petit. La course des serveuses et garçons de café n'a pas eu lieu à Poitiers, depuis 1989.

Marie, 31 ans, serveuse poitevine s'élance dans la course des serveuses de café à Poitiers. © Radio France - Sarah D'hers

Le garçon de café, une course traditionnelle

A cette époque, c'est Michel Rousseau qui l'organisait. A 94 ans, l'ancien président de l'amicale de la Vienne est venu saluer cette nouvelle génération. "Il y avait du monde, 30 ou 40 participants, tous en tenue traditionnelle, avec le tablier" raconte-t-il, lui qui aimerait pouvoir y participer. Aujourd'hui Michel Rousseau est heureux de leur remettre sa récompense : un pins.