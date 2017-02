Poitiers : deux coqs, évadés en plein centre-ville, empêchent le quartier de dormir

Depuis plusieurs jours, les riverains de l'avenue de Libération, dans le quartier de Chilvert à Poitiers, sont réveillés par un bruit assez original pour une rue de centre-ville : le cocorico d'un coq ! Deux volatiles sont en liberté dans le quartier depuis samedi soir.

C'est un "Cocorico" très matinal qui réveille certains riverains de l'avenue de la Libération, dans le quartier de Chilvert, à Poitiers. Depuis samedi soir, deux coqs sont en liberté dans le quartier. Ils se sont échappés de la terrasse d'un des habitants, Georges Fouin, qui devait les transporter dans une ferme. Alors depuis dimanche matin, il passe ses journées à essayer de capturer les animaux chanteurs : il court avec une épuisette géante, il sème du blé à des endroits précis, en espérant qu'ils y restent, pour les capturer. Il s'essaie même, parfois, à imiter la poule ! Et il frappe aux portes de ses voisins pour savoir s'il peut venir vérifier que les coqs ne sont pas dans leur jardin...

Mais cet air de campagne en pleine ville n'est pas vraiment du goût des riverains...Certains s'en sont amusés, notamment avec les enfants. D'autres beaucoup moins : Nelly Souron-Laporte, une avocate qui vit et travaille dans le quartier, n'en peut plus ! L'un des coqs a trouvé refuge dans le grand marronnier de son jardin. Et chaque matin, il la réveille à 4 heures du matin : "Hier, j'ai même dû annuler tous mes rendez-vous de l'après-midi pour me reposer", soupire-t-elle.

Les riverains ne supportent plus le réveil très matinal. - Capture d'écran Facebook

Les riverains ont fait appel au service "Gestion des animaux" de la ville de Poitiers, mais les services municipaux n'envoient une société de capture que quand le problème se passe sur la voix publique. Or, ici, les coqs volent entre les jardins de maisons mitoyennes. En tout cas, si les deux volatiles sont retrouvés, les voisins envisagent déjà de partager un coq au vin.