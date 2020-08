Poitiers : Franky Zapata, survole le Futuroscope pour la pose de la première pierre de l'Arena

L'homme volant, Franky Zapata a survolé le Futuroscope de Poitiers ce mercredi soir à l'occasion de la pose de la première pierre de l'Aréna. Un événement d'autant plus remarquable que ce sera son dernier vol public cette année.

C'est un événement de haut-vol auquel ont pu assister quelques privilégiés ce mercredi soir au Futuroscope de Poitiers lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l'Aréna. L'homme volant, Franky Zapata, était en effet de la partie. Présence couverte du plus grand secret jusqu'à l'ultime minute.

Célèbre pour son survol de la Manche, une première mondiale, puis sa participation aux dernières cérémonies du 14 Juillet l'an dernier, Zapata a survolé le Futuroscope juché sur son Flyboard, avant de participer, en apportant la truelle, à la pose de la première pierre de l'Arena, grande salle de spectacle et de sports de 6.000 places et 12.000m², qui devrait notamment héberger le Poitiers Basket 86 et accueillir 110 événements chaque année.

EN IMAGES - L'arrivée de la première truelle volante au Futuroscope